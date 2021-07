Acre recebe o 31° lote com mais de 7 mil doses de vacinas contra Covid-19

A Secretaria de Saúde de Rio Branco (Semsa) informou que segue vacinando pessoas de 29 anos ou mais contra a Covid-19 nesta quinta-feira (8). Já é o terceiro dia desta faixa-etária, a mudança de faixa só ocorrerá após a Semsa atingir os 75% desse público alvo.

As equipes continuam atendendo com a primeira dose em cinco pontos de imunização e seis pontos com segunda dose das 8h às 16h na capital.

Para se vacinar é preciso levar um documento com foto ou cartão do SUS ou CPF. Grávidas e mulheres no pós-parto podem receber a vacina na Urap Ary Rodrigues, no bairro Seis de Agosto, também das 8h às 16h.

Os pontos de vacinação da 1ª e 2ª dose:

Eduardo Assmar

Urap Vila Ivonete

Urap Roney Meireles

Urap Hidalgo de Lima

Urap Cláudia Vitorino

Locais de aplicação somente da 2ª doses:

Urap Bacurau

Urap Valdeisa Valdez

Urap São Francisco

Urap Maria Barroso

Policlínica Barral y Barral

Drive-thru em frente ao 7º BEC