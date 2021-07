Vanda Milani destaca manutenção de empregos com recursos para micro e pequenas empresas

Como forma de gratidão e valorização dos munícipes brasileenses, Jéssica Sales participou da entrega do Centro de Referência e Assistência social – CREAS ao município de Brasiléia. A parlamentar cumpriu agenda na cidade fronteiriça no dia em que a mesma comemorou seus 111 anos de emancipação política. A construção da obra no valor de R$ 450 mil foi uma conquista da emedebista, através de recurso extra orçamentário junto ao Ministério da Cidadania. O investimento se soma aos mais de R$ 7 milhões destinados por Jéssica à Brasiléia em seis anos e meio de mandato.

A prefeita Fernanda Hassem, PT, relembrou que a parlamentar emedebista é parceira fiel do município desde o começo.

“O dia de hoje me fez relembrar quando eu assumi a prefeitura de Brasiléia em 2017, a primeira obra que inaugurei foi com a Deputada Jéssica, entregando a rua Manuel Ribeiro pavimentada. E hoje no aniversário da Cidade ela está aqui comigo novamente inaugurando o prédio do CREAS que é fruto do suor do trabalho dela. Muito em breve nós vamos entregar mais uma obra importante do mandato da deputada que é o Parque Centenário. Em nome do povo de Brasiléia, a nossa gratidão à Deputada Jéssica Sales”, declarou Hassem.

Jéssica Sales que mais uma vez cumpriu extensa agenda em municípios do Alto e Baixo Acre, finalizando suas atividades em Brasiléia destacou sua satisfação em retornar à cidade com entrega de obras resultantes de suas emendas.

“Meu coração está explodindo de felicidade com um único sentimento que carrego: Gratidão! A Deus, gratidão ao povo do nosso estado e da querida Brasiléia, eu fico muito honrada pelo carinho e o respeito de todos com o nosso trabalho. Parabenizo a prefeita Fernanda, toda sua equipe e vereadores do município. A prefeita Fernanda é uma mulher guerreira e desde o seu primeiro mandato faz uma grande gestão. Sempre a encontro pelos corredores em Brasília atrás de recursos, independentemente de cores partidárias. E esse é o tipo de mandato que eu também exerço, com compromisso com o povo, sem cores partidárias, fazendo a política de resultados, exemplo disso foi a entrega desta obra do CREAS, obra essa que vai fortalecer a assistência social do município, ajudando àqueles que mais precisam desse serviço. Fico muito feliz”, finalizou.