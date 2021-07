Minirreforma que cria Semapi, Casa Militar e aumenta salário de militares é publicada

O deputado estadual Jenilson Leite (PSB) usou as redes sociais neste domingo, 4, para lamentar a ausência do seu nome, como pré-candidato ao governo ou senado na pesquisa do Instituto Data Control divulgada no último sábado, 3, encomendada pela Federação das Indústrias do Acre (Fieac).

Segundo ele, a pesquisa deixou de apresentar para a população, na fase estimulada como opção, o nome que a executiva do PSB apresentou para um projeto majoritário no ano de 2022, quer seja para governo ou senado.

O parlamentar destacou que caso seu nome tivesse sido consultado, o resultado que põe o governador Gladson Cameli na frente da pesquisa, poderia ter sido diferente. “Tenho andado nos 22 municípios do Acre, ouvindo as pessoas, temos acompanhado as redes sociais, e vejo que se mais opções tivessem sido apresentadas, tanto o resultado para governo ou para o senado teriam sido bem diferentes, nem Gladson ganharia no primeiro turno, nem o cenário para o senado seria o revelado pela pesquisa”, declarou.

Dados da Pesquisa do instituto acreano Data Control, encomendada pelo Sistema Federação das Indústrias do Acre (Fieac), publicada no sábado, 03, afirma que se as eleições fossem hoje, o governador Gladson Cameli seria reeleito em primeiro turno, com 57% dos votos.

O ex-governador e ex-senador Jorge Viana (PT) aparece em segundo lugar com 19,2% das intenções de votos. O senador Sérgio Petecão (PSD) aparece em terceiro lugar com 9,1% de intenções de votos. O ex-presidente da Fieac, empresário Francisco Salomão vem em quarto lugar com 0,7%. Brancos e nulos somam 7,1% e os que souberam ou não quiseram responder representam 6,6%.

A pesquisa simulou as eleições, substituindo Jorge Viana pelo empresário Adem Araújo, dono da rede de supermercado Arasuper. Gladson, nesse cenário, teria uma vitória ainda mais tranquila, subindo as intenções de voto para 64,7%; com Petecão em segundo com 12,2%; Adem receberia 2,8% e Salomão 1%. Brancos e nulos equivaleram a 9,4% e não souberam ou não responderam atingiu 9,9%.