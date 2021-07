“Dinossauro do Acre” se vacina contra Covid-19 e convence moradores a se imunizarem

A Universidade Federal do Acre (Ufac), por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proex), tornou público nesta segunda-feira, 05, o edital que trata da abertura das inscrições do Pré-Enem. O cursinho visa a preparação para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), previsto para novembro de 2021.

Estão sendo oferecidas 130 vagas para alunos de Rio Branco, oriundos de escola pública, que cursam o terceiro ano do Ensino Médio ou concluíram a partir do ano de 2017 em instituição pública de ensino.

O Pré-Enem será realizado no período de 19 de julho até a realização das provas. As vagas são destinadas para estudantes regularmente matriculados (65 vagas) no 3º ano do Ensino Médio da Rede Pública do Estado do Acre e (65 vagas) para estudantes que já concluíram o Ensino Médio, de escolas públicas, a partir de 2017.

Os interessados terão que ter equipamentos próprios para acessar as aulas online (acesso à internet e a aparelho compatível). Contudo, há a possibilidade de o Curso ser também realizado de forma presencial, nas dependências da Ufac, quando (e se) as condições sanitárias de saúde pública permitirem a segurança da equipe, dos tutores, dos cursistas e de todos aqueles envolvidos no Projeto.

Os estudantes aptos a concorrerem às vagas deste Edital devem ter realizado a inscrição no Enem 2021, pois, se selecionado, o estudante deverá apresentar comprovante de inscrição no Enem/2021 no ato da matrícula do Curso

As aulas ocorrerão de segunda a sexta-feira das 19h às 21h, exceto na terça-feira que será das 19h às 21h30min e aos sábados nos períodos matutino das 9h às 11h e vespertino das 14h às 16h, perfazendo uma carga horária total de 14h/semanal.

As inscrições estarão abertas a partir das 08 horas desta quarta-feira, 7, e encerram às 17 horas do dia 13 de julho de 2021, de forma on-line através do link: https://bit.ly/3jvjTzy .

O processo seletivo será classificatório e considerará o espelho das notas obtidas pelos candidatos da primeira e segunda séries do Ensino Médio (alunos que estão cursando o 3º Ano) e da primeira à terceira séries do Ensino Médio (alunos concludentes desde 2017), em instituições públicas de ensino.

