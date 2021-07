Pesquisas, Gladson, Mailza, Bolsonaro e Bittar…

A pesquisa Data/Control revelou e confirmou o que a COLUNA vem intuindo e publicando nos últimos meses: Gladson 57%, Bolsonaro 41,1%, Jorge 23,7% e Mailza Gomes com 3,5%.

O governador Gladson Cameli (PROGRESSISTAS) é o favorito para 2022; o presidente Jair Bolsonaro (apesar de criticar suas posturas) é o preferido do eleitorado acreano em detrimento do ex-presidente Lula e que o ex-senador Jorge Viana é um fortíssimo candidato ao Senado (não em função do PT, mas de sua trajetória pessoal). Publicado, Inclusive, que a situação da senadora Mailza Gomes (Progressistas) não é confortável.

O único ponto considerado fora da curva são os números dados ao senador Sérgio Petecão 9% (PSD) estando abaixo de Jorge Viana 19% na disputa pelo governo. Petecão, não deveria estar tão desidratado assim. Pode ser o rescaldo do desgaste do prefeito Tião Bocalom.

Porém, em conversa com o senador Márcio Bittar (MDB), sábado à noite, ele disse que, “não quero magoar o Petecão, gosto muito dele, mas a realidade deve ser essa mesma. Ele está dentro do mesmo campo político do governador Gladson e Jorge Viana não”.

Bittar explicou que fez pesquisa qualitativa a cerca de duas semanas para consumo interno que confirma a pesquisa da Data. Observa, entretanto, que os números indicam um vácuo no eleitorado conservador. expondo a necessidade da uma candidatura claramente definida como “de direita”.

Para Bittar, o desafio será construir candidaturas majoritárias (governo e Senado) que possam colar no prestígio do presidente Bolsonaro que tem quase 50% da preferência dos acreanos. Se vai conseguir, o tempo dirá.

O imaginário do povo sobre Gladson

O que mais se explora do senso comum é que o governador Gladson (PROGRESSISTAS) tem um carisma pessoal muito grande, que é uma pessoa generosa e que é vítima do assédio dos políticos que querem cargos o tempo todo. E que, mesmo não podendo cumprir todos os compromissos, procura fazer o que pode. Tem mais uma: que ninguém consegue ficar com raiva dele.

Salários em dia reflete na pesquisa

Pode até ser obrigação do governo, mas o pagamento dos salários em dia (muitas vezes antecipado) contribui para uma avaliação bastante positiva do governador Gladson Cameli. reflete em qualquer pesquisa eleitoral que se faça.

Gladson pode deixar o PP?

Pergunta bastante comum, principalmente depois que o PP fechou questão na reeleição da senadora Mailza Gomes (é direito dela). Ao lançar o governador, Mailza Gomes e o Alisson para vice, o PROGRESSISTA está dando um cartão vermelho para Gladson Cameli. Gladson pode ir para outro partido, o PP lança Mailza e ainda indica o Alisson. Sendo assim a conta fecha.

“A guerra dos Rocha”

Divulguei na COLUNA opinião de um cardeal petista de que os Rocha (Mara e o major) ainda conservam relativo prestígio junto aos seus eleitores. Também atraem para si os descontentes com o Palácio Rio Branco o que é perfeitamente natural. Sobre isso, Rocha disse que não é hora de falar nada. Só de ficar calado e trabalhar muito.

“A medida com que medirdes, vos medirão também”. (Jesus, repreendendo a hipocrisia dos políticos de sua época)

. Algumas pessoas estão duvidando que o rompimento do senador Márcio Bittar (MDB) seja para valer.

. Segundo pessoas próximas a Bittar, ele reclamou da “grosseria” de Gladson ao mandar os descontentes entregarem os cargos que ocupam no governo.

. Segundo a fonte, expressões assim deveriam ser evitadas.

. A questão é que Gladson conhece o seu eleitorado!

. A capitania hereditária do MDB do Vale do Juruá e a do Iaco estão revoltadas com a pesquisa que exclui nomes.

. No Acre só existem dois institutos pesquisas:

. Um ligado ao MDB e outro ao governo e algumas prefeituras.

. Porém, não se pode duvidar da seriedade de seus trabalhos.

. Plim! Plim!

. A manifestação pelo impeachment do presidente Bolsonaro foi uma verdadeira lambança; teve o efeito contrário.

. Na verdade, dos dois lados tem asnos.

. A propósito: Cristianismo não é partido político e a cristandade não é massa de manobra de ninguém.

. Bom dia!