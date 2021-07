OAB defende junto ao CRM presença do advogado nas perícias médicas no Acre

A Agência Nacional de Saúde Suplementar detectou ao menos três beneficiários de planos de saúde que utilizaram os serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) no segundo trimestre de 2020 para tratar da Covid-19 no Acre.

Os tratamentos de infecções pelo coronavírus em pacientes cobertos por planos de saúde representaram cerca de 1,5% do total de internações desse tipo realizadas pelo SUS no segundo trimestre de 2020 em todo o País. Destaca-se que esse percentual é inferior ao observado para todas as demais internações feitas nos quatro anos anteriores, que se mantiveram estáveis em torno de 1,8% do total de internações ocorridas no SUS.

Ainda em relação aos tratamentos de infecção pelo novo coronavírus, foram identificadas 2.325 internações de beneficiários de planos de saúde realizadas no SUS, entre abril e junho de 2020. No período em destaque, esse tipo de internação foi o terceiro mais realizado por usuários de planos de saúde no sistema público, ficando atrás apenas dos partos cesarianos e normais. Além disso, também considerando as internações de beneficiários no SUS, os tratamentos relacionados à Covid-19 alcançaram a primeira posição em valores envolvidos, atingindo um volume de R$ 8,7 milhões.

A maior parte das internações por Covid-19 identificadas no âmbito do ressarcimento ao SUS ocorreu no estado de São Paulo, seguido do Rio de Janeiro, Pará, Amazonas, Minas Gerais e Ceará. Em relação às suas populações, destacaram-se São Paulo, Amazonas e Pará, com taxas de ocorrência a partir de 20 casos para cada 1 milhão de habitantes.