Discussão sobre máquinas cria saia justa com Petecão e Mazinho cobrando o governo

A caravana realizada pelos prefeitos de diversos municípios em Brasiléia nesta sexta-feira, 02, ficou marcada pelas cobranças públicas do prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim e do senador Sérgio Petecão (PSD) em relação a decisão do governo do Acre, em reter as máquinas pesadas no Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre).

Em um vídeo que circula nas redes sociais, tanto Mazinho como Petecão, cobram do governo de Gladson Cameli (Progressistas) o repasse das máquinas às prefeituras para dar continuidade aos trabalhos nas aberturas de ramais e dentre outros interesses dos munícipes.

“Foram 11 equipamentos retirados da prefeitura de Sena Madureira e ele [Gladson] dizendo que todos os prefeitos tinham que devolver, mas nenhum devolveu, Gladson só pediu para Sena Madureira devolver e eu não sei porque esse problema com o povo de Sena. A cidade está vivendo um problema com malha de ramal e os nossos produtores vem cobrando. Por favor, devolva as máquinas. Nós, prefeituras, já temos as pessoas certas para trabalhar. Esse é o meu pedido”, afirmou.

Já o senador Sérgio Petecão, afirmou que ficou acordado na destinação das emendas para compra de 90 máquinas pesadas, que elas ficariam à disposição das prefeituras e não do governo do Acre. “O entendimento era que as máquinas iriam servir as prefeituras, esse foi o entendimento”, afirmou.

Em resposta ao senador, o diretor do Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre), Petronio Antunes, afirmou que o governo estava disposto a fazer gestão compartilhada com os municípios em relação às máquinas mediante convênios.

“As máquinas ficarão no Deracre e através dos termos de cooperação iremos fazer a gestão compartilhada com as prefeituras”, afirmou.