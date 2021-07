Matador do CV é preso com arma, dinheiro e colete a prova de balas em Rio Branco

Policiais Civis da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) com apoio da DCORE, prenderam na tarde desta quinta-feira (1°), um dos líderes e matador da facção Comando Vermelho, Elvis Presley de Sena Figueiredo, de 25 anos, mais conhecido no mundo do crime como “Escarpa”. A prisão aconteceu no residencial Santa Cruz, na região do bairro Apolônio Sales, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Elvis estava com um mandado de prisão pelos crimes de homicídio, organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo, tentativa de homicídio, corrupção de menores e estava sendo investigado há mais de três meses.

Na tarde desta quinta-feira, a Polícia Civil recebeu informações que Elvis Presley estava na região do residencial Santa Cruz na frente de uma residência. Os Policiais se deslocaram até ao local e fizeram um cerco. Elvis, quando visualizou os Policiais da Delegacia de Homicídios, tentou fuga entrando na residência da sua sogra, mas foi abordado.

Em posse do criminoso dentro da casa foi encontrado um colete balístico subtraído das forças de segurança, uma pistola 9 mm com três carregadores, munições, uma máscara com o timbre da Polícia Civil e uma quantia de R$ 670,00 em espécie.

A Polícia Civil informou ainda a reportagem do ac24horas que o Conselheiro e matador do CV foi quem comandou o ataque no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, no dia 05 de abril deste ano, que resultou na morte do motoboy que era monitorado por tornozeleira eletrônica, Yure Mateus de Lima Cavalcante, de 25 anos, e feriu 7 pessoas.

“Escarpa” confessou aos Agentes de Polícia Civil que participou também de um ataque no ramal do Pica Pau na região do Amapá, que culminou na morte de três pessoas. A polícia informou ainda que no dia 30 de junho, pela madrugada, Elvis e mais três comparsas estavam planejando roubar uma caminhonete nas proximidades de um bar localizado na Estrada Dias Martins. Os criminosos estavam em um veículo modelo Gol, de cor branca, quando uma guarnição da Polícia Militar avistou os faccionados em atitude suspeita. O bando saiu em fuga entrou em um beco. Três bandidos foram presos e “Escarpa” que chegou a efetuar uns tiros contra a guarnição policial conseguiu fugir na época.

Elvis será encaminhado ao presídio Francisco de Oliveira Conde, onde ficará a disposição da justiça.