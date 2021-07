Juíza exclui item do edital, mas não anula licitação do Centro Administrativo de R$ 300 milhões; empresa de Manaus deve tocar obra

A juíza Zenair Bueno, da 2ª Vara de Fazenda Pública, concedeu liminar para a licitação pública do Centro Administrativo que deverá ser construído no bairro Irineu Serra, em Rio Branco, deixasse de exigir das empresas participantes a comprovação de habilitação técnica para obra de engenharia baseada no tamanho da estaca utilizada em obras anteriores. Com isso, a licitação seguirá seu andamento em novo cronograma que a Comissão Permanente de Licitação. A referida licitação tem como objeto a contratação de empresa para a elaboração de projeto executivo de engenharia da Cidade Administrativa do governo do Estado.

Na reclamação, a empreiteira TL Engenharia, que lidera um consórcio de empresas dos Estados do Acre e Ceará, narrou que entre os requisitos exigidos para habilitação no Termo de Referência está a exigência de prova da execução dos serviços na quantidade de 25 mil metros de estacas do tipo hélice contínua ou similar com diâmetro mínimo de 40 centímetros. A empresa impugnou essa exigência, com o argumento de que pode estar sendo exigido algo que sequer será executado pela licitante vencedora, já que o projeto básico só será dimensionado posteriormente. A requerente afirmou ainda que a técnica de execução de estacas de 25 a 50 centímetros são idênticas, logo não justificaria a exigência específica quanto a estacas de 40 centímetros.

Contudo, o presidente da comissão proferiu decisão negando o pedido, afirmando o poder discricionário para escolher os serviços que mais se adequariam ao objeto do certame. Em sua defesa, o governo do Estado respondeu que não existe ilicitude ou abusividade nas condições determinadas e pediu pela manutenção dos termos do edital.

No dia 28 de março, a magistrada concedeu liminar suspendendo a exigência em questão e agora, após ouvir a autoridade impetrada, Estado e o parecer do Ministério Público, ela conferiu a decisão definitiva concedendo a ordem para anular a exigência. Quando é concedida a ordem em mandado de segurança é obrigatório o reexame necessário pelo Tribunal de Justiça. Independente de recurso, essa decisão será realizada.

A magistrada compreendeu que houve extrapolação dos limites previstos na lei, porque o artigo 37 da Lei 8.666/1993 prevê que somente se legitimam as exigências de qualificação técnica e econômica que se revelem indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações e, desde que tecnicamente justificadas.

Então, a partir dos pareceres técnicos, a magistrada assinalou que a diferença dos diâmetros das estacas diz respeito ao cálculo das fundações, mas não implica diferenças significativas no método de execução. “Ou seja, quem executa uma construção com estaca de 30 centímetros, certamente está habilitado a executar com estacas de 40 ou 50 centímetros”, disse Bueno.

Portanto, foi anulado o subitem 10.3.2.2 do edital, passando a ser aceitas propostas mediante a comprovação de execução de obras com estacas em qualquer diâmetro.

O ac24horas apurou que a expectativa da empresa que judicializou o caso era a anulação total do certame, mas como a decisão desejada não ocorreu, os advogados da TL estudam recorrer sobre a sentença.

Como a magistrada não estendeu os efeitos da decisão, a licitação seguirá seu trâmite com a validação da apresentação de preços que já foram apresentados. Com isso, o consórcio de Manaus formados pelas empreiteiras Tecon Tecnologia em Construções LTDA, Ardo Construtora e Pavimentação LTDA e Fox Engenharia, que apresentou proposta para construção de R$ 277 milhões, deverá ser a empresa escolhida para tocar a obra, caso não ocorra mais nenhum questionamento administrativo ou jurídico. O Consórcio do Acre, que teve o segundo menor preço, apresentou proposta de R$ 298 milhões.