Em Sena Madureira, Jéssica Sales inaugura obras e anuncia importantes investimentos

Com recurso de emenda no valor de R$ 1 milhão, a parlamentar acreana celebrou a construção do Centro do Idoso e do prédio da Secretaria de Assistência Social. As obras tem foco no fortalecimento das políticas públicas de apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Além do prefeito Mazinho Serafim e da deputada Jéssica Sales, a solenidade também contou com a presença, do vice-prefeito Gilberto Lira, da deputada Estadual Meire Serafim (MDB), do Promotor de Justiça Dr. Luis Henrique Rolim, além de vereadores, secretários municipais e população em geral.

A gestão Municipal decidiu integrar a Sede de Secretaria ao Centro do Idoso, visando aprimorar ainda mais as ações de apoio a classe da terceira idade. O lugar possui um espaço amplo e adequado, bem como também oferece todas as condições de trabalho para os servidores da pasta.

Segundo o prefeito Mazinho Serafim, diferente de outros parlamentares, Jéssica não mede esforços para trazer desenvolvimento e progresso ao município. “Agradeço de coração por todos os investimentos destinados. Nossa população reconhece sua dedicação e compromisso”, destacou o gestor municipal.

Campeã na liberação de recursos federais para Sena, Jéssica Sales já garantiu cerca de R$ 12 milhões para a terceira maior cidade do Acre, refletindo em suas ações, a verdadeira política de resultados. “Quando se trabalha com Amor, o resultado sempre é TRANSFORMADOR. Por isso, indiquei mais R$ 2 milhões no orçamento 2021 para fortalecer as áreas da Saúde, Agricultura e Assistência Social em Sena. Já são mais de R$ 11,5 milhões para esse querido município, e muito mais virá”, frisou a deputada.