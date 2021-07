Arraial de mutirão vacinou mais de 300 pessoas contra Covid-19 no município de Porto Walter

Em clima junino e embalados ao som de forró, as equipes da secretaria de Saúde de Porto Walter vacinaram a população acima de 25 anos no Arraial da Vacinação que ocorre nessa quarta-feira, 30, contra a Covid-19 no município.

Pelo menos 310 vacinas foram aplicadas das 16h às 22h na Praça Vicente Lopes. Além do público em geral, foram vacinados gestantes, puérperas e idosos com a segunda dose do imunizante.

A secretária de Saúde, Ana Flávia Melo, destaca que o avanço na vacinação já reduziu os casos da doença no município. “Esta é a segunda ação que realizamos para alcançarmos o maior número possível de pessoas para receberem a vacina contra a Covid. Com as doses já aplicadas e várias ações consolidadas reduzimos internações e o número de novos casos”, comentou.

O prefeito em exercício, Guarsônio Melo, parabenizou os profissionais e reforçou a necessidade da vacinação.