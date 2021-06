Quarta será de “friagem seca” e temperaturas deverão oscilar entre 8º a 11ºC, diz Friale

Foto: Sérgio Vale/ac24horas.com

O meteorologista Davi Friale em boletim divulgado afirmou que o tempo nesta quarta-feira, 30, no Acre será de frio, sem chuvas, mas ventilado.

Segundo Friale, as menores temperaturas desta semana no Acre, deverão oscilar entre 8 e 11ºC, em Rio Branco, Brasileia e cidades próximas, e, entre 12 e 15ºC, em Cruzeiro do Sul, Tarauacá e proximidades.

“Nesta quarta, o tempo firma, sem chuvas, mas frio e ventilado, vai predominar no Acre, em Rondônia, no Amazonas (exceto o norte e o leste), em Mato Grosso (exceto o nordeste), na Bolívia (planícies) e no Peru (região de selva). Em algumas áreas do norte e do leste amazonense, poderão ocorrer chuvas fortes, acompanhadas de raios”, salientou.

“Leste e sul do estado: tempo bom, frio, seco e ventilado, com noite “gelada”. Não chove. Os ventos sopram, ininterruptamente, entre moderados e fracos, com fortes rajadas, da direção sudeste. Centro e oeste acreano: tempo bom, frio, seco e ventilado. Não chove. Os ventos sopram, ininterruptamente, entre moderados e fracos, com fortes rajadas, da direção sudeste”, acrescentou.

Temperaturas

Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, com mínimas oscilando entre 10 e 12ºC e máximas, entre 19 e 21ºC;

Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil, com mínimas oscilando entre 10 e 12ºC e máximas, entre 19 e 21ºC;

Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas oscilando entre 11 e 13ºC e máximas, entre 22 e 24ºC;

Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus, com mínimas oscilando entre 11 e 13ºC e máximas, entre 21 e 23ºC;

Tarauacá e Feijó, com mínimas oscilando entre 12 e 14ºC e máximas, entre 22 e 24ºC;

Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com mínimas oscilando entre 13 e 15ºC e máximas, entre 22 e 24ºC;

Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, com mínimas oscilando entre 12 e 14ºC e máximas entre 23 e 25ºC.