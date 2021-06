Prefeitura de Rio Branco firma contrato com empresa condenada em MG pelo valor de R$ 32,9 milhões

O secretário de Zeladoria da prefeitura de Rio Branco, Joabe Lira, publicou nesta terça-feira, 29, um termo de homologação e adjudicação, com a empresa Quebec Construções e Tecnologia Ambiental S/A no valor de R$ 32,9 milhões. O ato foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).

Segundo o documento, o valor total da licitação foi de R$ 32,9 milhões, sendo que deste valor, R$ 28,3 milhões são para coleta e transporte dos resíduos sólidos, R$ 2,3 milhões para coleta e transporte dos resíduos em contêineres/Brooks e R$ 2.270.400,00 para o fornecimento de equipes para coleta seletiva em Rio Branco.

A empresa ganhadora da licitação já foi condenada pela Justiça de Minas Gerais por improbidade administrativa e responde em outros estados, por exemplo, em Tocantins, por possíveis irregularidades na medição dos serviços.

Uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) manteve a condenação de ex-prefeito de Prata, no Triângulo Mineiro, e de mais duas pessoas acusadas pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) de terem cometido ato de improbidade administrativa ao participarem, em janeiro de 2013, da contratação, com dispensa indevida de licitação, da empresa Quebec Construções e Tecnologia Ambiental. A empresa, também condenada por improbidade administrativa, foi contratada para prestar serviços de limpeza urbana no município.