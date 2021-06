Eleição não é uma ciência exata 

CONVERSA PARA BOI DORMIR

É UM “conto do paco” ao estilo político (venda de ilusão, no jargão policial) as afirmações espalhadas de que, um candidato, seja a deputado estadual, federal, a senador ou governador, se elegerá em 2022, no estado, se tiver atrelado a um nome a presidente, seja este o Lula ou o Jair Bolsonaro. Tão verdadeira esta afirmação, como uma nota de 300 reais. Esteja um candidato a presidente liderando ou não as pesquisas de opinião pública, a influência na disputa proporcional ou majoritária terá influência zero no Acre. O Lula despejou vultuosos recursos para os governos petistas e perdeu no Acre. O candidato do Bolsonaro para o governo acreano, Coronel Ulysses Araújo; na eleição passada, levou uma surra nas urnas. A eleição para governador ou senador, por exemplo, será decidida pela empatia que o candidato conseguir junto à população, não importando ou não se estiver no poder ou apadrinhado por ele. Portanto, é bobagem querer se colar as candidaturas majoritárias da taba nas candidaturas presidenciais. Eleição por estas bandas, é na base da Lei do Murici, cada um que cuide de sí. O resto é conversa para boi dormir.

INFERNO ASTRAL

O PRESIDENTE Bolsonaro vive um inferno astral. Passa momentos de desgaste na “CPI da Covid,” virou refém do Centrão, e na última pesquisa do IPEC (mesma equipe do IBOPE) o Lula tem 49% e ele 23%, com uma rejeição de 50% do seu governo. Paga o preço do seu negacionismo.

EQUIVALEM NO FANATISMO

NÃO há diferença entre a seita lulista e a seita bolsonarista. Até hoje, os petistas (mesmo com somas milionárias apreendidas), acham que, os escândalos financeiros em seus governos foram ficção; e a turma bolsonarista, continua a defender remédios ineficazes contra a Covid, só porque o Bolsonaro defende. Aliás, se o Bolsonaro disser que Melhoral cura Covid, sua turma vai reverberar como verdade. Se equivalem no fanatismo.

SE ALGUÉM TINHA DÚVIDA……

DEPOIS do programa “Boa Conversa” na ac24horas, com o senador Petecão (PSD), se alguém ainda tinha alguma dúvida que ele será candidato ao governo, deixou de ter.

EQUIPE MONTADA

MONTOU até a equipe que trabalha as pautas para o seu plano de governo, que tem no comando o economista Orlando Sabino. A candidatura do Petecão é irreversível.

CAI NA REAL, BOCALOM!

O PREFEITO Tião Bocalom é um gestor bem intencionado, é verdade; mas é surreal este seu projeto de transformar moradores rurais em grandes produtores de arroz, feijão e etc. Acorda, Bocalom! Os moradores nos ramais querem é ter as suas vaquinhas para parir garrotes e vender.

CONVERSA FIADA

VEREADORES estão pressionando o prefeito Bocalom para que abra a “caixa preta” do transporte coletivo. Não há “caixa preta” nenhuma, tem receita e gasto, e nada mais.

FUGIU DO NEGACIONISMO

DANDO UMA rememorada nas declarações de oposicionistas sobre o governo do Gladson Cameli, nenhum deles deixou de reconhecer seu bom trabalho no combate à pandemia da Covid-19. Só de passar longe do negacionismo da ciência do Bolsonaro, justifica os elogios.

PEDRA NO ASSUNTO

A classe política acreana pode pôr uma pedra neste assunto da rodovia Pucallpa-Cruzeiro do Sul, o novo presidente do Peru, Pedro Castilho, ultra esquerdista, não embarca no trem. Não há estrada sem a ação do Peru.

GRANDE BALELA

11 DIRIGENTES dos grandes partidos com assento no Congresso, se posicionaram ontem contra adotar o voto impresso. Esta campanha do “voto impresso” é uma balela bolsonarista, o Bolsonaro não ganhou a eleição com o sistema atual das urnas eletrônicas? É cada uma!

CARTA NA MESA

A RECENTE posição da cúpula do PP de fechar no apoio à candidatura da senadora Mailza Gomes (PP) a mais um mandato, foi um recado que, não abre mão do seu nome.

NÃO HÁ MILAGRE

COM QUATRO candidatos do seu grupo para a única vaga de senador, seja qual for a decisão que o governador Gladson tomar na escolha do companheiro de chapa, vai desagradar três dos postulantes. Não há milagre a fazer.

DESFECHO PARA 2022

É UMA BATALHA, com o desfecho em 2022. De um lado, o governador Gladson certo de que, os prefeitos petistas Isaac Lima, Jerry e Fernanda Hassem estarão no seu palanque; e os dirigentes do PT, negando a debandada.

ORGANIAZADA FINANCEIRAMENTE

HÁ um ponto na gestão da prefeita Fernanda Hassem, que não pode ser contestado: a organização financeira da prefeitura, com o dedo do secretário de Finanças, Tadeu Hassem. É a única prefeitura acreana adimplente hoje, para receber recursos extraorçamentários. Registre-se!

PESQUISA É MOMENTO

QUALQUER pesquisa hoje sobre a popularidade do presidente Bolsonaro e dos governadores, será o retrato apenas do momento, sem influência na eleição de 2022, que deverá acontecer em um novo cenário político.

CAMPO DA ESPECULAÇÃO

ENQUANTO não se souber como ficará a legislação eleitoral, se serão mantidas ou não as regras atuais de proibição de coligações proporcionais, os partidos vão ficar em stand by. O que se projetar antes disso, é mera especulação.

SITUAÇÃO DIFÍCIL

MANTIDA a proibição das coligações proporcionais, poucos partidos vão conseguir montar chapas próprias competitivas para a Câmara Federal. Apenas um grupo pequeno conseguirá ter nomes expressivos na disputa.

EXEMPLO PRÁTICO

VAMOS ao PSDB. Boa parte dos dirigentes foi demitida de cargos de confiança, em represália à deputada federal Mara Rocha (PSDB) e ao irmão e vice-governador Rocha; a Mara está indo para o PL; e que novato vai querer entrar na chapa da ALEAC dos tucanos, com dois deputados fortes, como Luiz Gonzaga e Cadmiel Bonfim?

SEM VARINHA MÁGICA

EMBORA competente, o presidente do PSDB, Correinha, não tem a vara do mago Merlin, para operar mágicas.

FRASE MARCANTE

“Escreve na areia as faltas do teu amigo”. (Pitágoras)