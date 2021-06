Comerciante espera vender mais de mil tacacá em noite fria na Capital

Foto: Whidy Melo/ac24horas

Após o governo do Acre publicar o informativo da Sala de Situação do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma), que a noite desta terça-feira, 29, deve ser a maior frente fria registrada este ano. podendo chegar a mínima de 11 graus na região do Alto Acre e 13 graus na capital.

Com a queda nos termômetros, o comércio acreano prevê uma grande movimentação de vendas de alimentos, como sanduíches, sopas e o tradicional tacacá.

A reportagem do ac24horas esteve no Tacacá da Dora, localizado no centro da capital, e na ocasião, a comerciante Carine disse que a expectativa é de muita venda. “Esperamos vender uns mil tacacás”, declarou.

A previsão para esta terça-feira é de céu nublado a encoberto, com chuva a qualquer hora do dia em todo o oeste acreano. Na capital e demais regiões o dia começou nublado, mas aos poucos o tempo abriu, sem previsão de chuva. Esta friagem é a mais forte do ano até agora e provocará as temperaturas mais baixas de 2021, conforme o boletim do governo.