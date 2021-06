Lázaro é preso em Goiás, anuncia governo após 20 dias de procura pela polícia

A prefeitura de Rio Branco divulgou nesta segunda-feira, 28, duas listas, a primeira se trata do resultado final e a segunda dos convocados para atuar nos cargos de ensino médio e fundamental incompleto na Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb). A lista dos convocados foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE).

Os convocados que estão na lista deverão se apresentar na Unidade de Produção da EMURB, no endereço Rua Major Jenor, nº 349, Distrito Industrial, para contratação a partir desta terça-feira, 29 até quarta-feira, 30, no horário das 08:00h às 12:00h e 14:00h às 17:00h

Segundo o edital, os convocados deverão apresentar no ato duas cópias dos seguintes documentos: Carteira de Trabalho da Previdência Social (página com foto, qualificação civil) 02 (duas) fotos 3×4; Título de Eleitor, bem como comprovante de estar em dia com a Justiça Eleitoral; CPF; PIS/PASEP; Documento de identidade, que contenha fotografia (frente e verso); Certificado de Reservista, para os candidatos do sexo masculino; Certidão de Nascimento ou de Casamento; Certidão de nascimento e cartão de vacina dos filhos menores de 14 anos; Declaração escolar de filho menor de 14 anos; Carteira de motorista (se motorista/operador de máquinas); Comprovante de endereço com CEP; Antecedentes criminais; Comprovantes de experiência (carteira de trabalho e/ou cópia de contrato ou portaria de nomeação); Comprovante de Curso de Capacitação de acordo com o cargo-Anexo I (1 cópia); Atestado médico pré-admissional que o considera apto física e mentalmente para o exercício do cargo; Comprovante de escolaridade exigida para provimento do cargo pretendido, adquirida em instituição de ensino oficial ou legalmente reconhecida pelo MEC; Declaração de que não ocupa outro cargo ou função pública (nos casos de acumulação lícita de cargos, deverá ser indicado o cargo já ocupado) e Comprovante do número da Conta Corrente e Salário da Caixa Econômica Federal.

Para ver a lista, clique aqui.