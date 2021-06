Prefeito de Plácido de Castro diz que Moisés Diniz ganha dinheiro público só pra criar discórdia

O prefeito de Plácido de Castro, Camilo Silva (PSD), se posicionou a respeito das declarações do secretário de assuntos estratégicos, Moisés Diniz, em relação ao episódio da ponte Santa Helena, situada no interior de Plácido de Castro. As declarações foram dadas ao Portal Tarauacá.

No sábado, Moisés disparou críticas ao senador Sérgio Petecão acusando o parlamentar de querer se “apropriar” da obra que foi construída pelo Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) com emendas da deputada federal Vanda Milani (PROS) que mobilizou a doação da madeira através do Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC).

Nas declarações ao portal, Camilo desmentiu Moisés e afirmou que o assessor ganha dinheiro público apenas para criar discórdias e causar atritos entre a gestão municipal e estadual.

“Nós queremos desmentir esse manifesto do assessor do governo, Moisés Diniz, que está atrás das cortinas, ganhando o erário público para criar discórdia, para plantar desacordo, entre as gestões municipais e estadual. Para ciência de todos, em nenhum momento nós inauguramos ponte, o que foi feito na verdade, foi uma ação de saúde, no Ramal T da Enco, a terceira ação foi realizada na zona rural. Na qual contou mais uma vez com a parceria do gabinete do deputado e médico infectologista Jenilson Leite e da vereadora Michelle, de Rio Branco”, declarou o gestor.

Segundo o gestor, no sábado, 26, houve a inauguração do prédio da Secretaria de Educação com a participação do senador Sérgio Petecão e do deputado Jenilson Leite (PSB).

“Somos gratos e sempre fazemos questão de enaltecer que o Governo do Estado é nosso parceiro na construção de oito pontes, porém, nos 100 km de ramais já recuperados , não recebemos nenhuma ajuda de custo do Estado. Também não recebemos um centavo do Deracre para melhorar os ramais até a presente data. Por conta disso, convidamos o senador e deputado para conhecer de perto a qualidade dos ramais que estamos recuperando. De modo que não fizemos inauguração nem de ramal, nem de pontes. A única obra inaugurada foi o prédio da Secretaria de Educação, na cidade”, esclareceu.

Por fim, o prefeito afirmou que Moisés Diniz escreveu mentiras e lamentou o ocorrido. “Isso que o Moisés escreveu é uma inverdade, é uma mentira. Ele está pautado nos parâmetros da discórdia , da enganação e da falácia. São coisas que não coadunam com o compromisso da nossa gestão e do povo placidiano”, salientou o gestor.