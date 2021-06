Levantamento que coloca duas cidades do Acre entre as 120 mais violentas teve erro, diz Ipea

O secretário de Justiça e Segurança Pública em exercício, Maurício Pinheiro Soares, emitiu uma nota nesta quinta-feira, 25, contestando o estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) que colocou as cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul entre os 120 municípios mais violentos do país.

Em nota, o secretário afirmou que após questionamento a Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) que, por meio de corpo técnico, confirmou que os números em relação a Rio Branco foram duplicados e quadruplicados em relação a Cruzeiro do Sul. Segundo ele, a Segurança do Acre já solicitou ao instituto a correção dos dados e posteriormente a republicação do estudo.

Segundo a Sejusp, o desentendimentos de dados dos indicadores catalogados pelo Ipea se deu a partir do confrontamento das informações com os dados constantes no Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública – Sinesp, uma plataforma de informações integradas, que possibilita consultas operacionais, investigativas e estratégicas sobre segurança pública implementado em parceria com os entes federados.

“Um dos principais objetivos do Sinesp é a consolidação de dados e informações de interesse da segurança pública que permitam o tratamento, análise e divulgação de estatísticas nacionais. Uma informação importante não constante do relatório, mas disponível na plataforma do Sinesp é que Cruzeiro do Sul apresenta redução de 81,87% de homicídios em relação a 2018 e Rio Branco 24,12% no mesmo período. Atendendo a solicitação da SENASP, o Ipea já retirou a publicação do ar”, destacou.

Em nota divulgada nesta sexta-feira, 25, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) afirmou que foi identificada a existência de um erro no script de processamento da base de dados que originou a Nota Técnica Preliminar ‘Metodologia para a Seleção dos Municípios Participantes do Programa Nacional de Enfrentamento de Homicídios e Roubos’ que embasou a notícia publicada no site ‘Ipea elabora classificação dos 120 municípios mais violentos do Brasil’, nesta quarta-feira (23/6).

“O Instituto agradece ao Estado do Acre por haver identificado e comunicado a existência de um problema e lamenta o ocorrido. Os autores do trabalho elaboram, no momento, uma versão corrigida da publicação, que será acompanhada de uma nota explicativa relacionada à ocorrência”, afirmou.