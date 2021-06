Volante Sergio Busquets, da Espanha, revela que essa será sua última participação na Eurocopa

Uma atuação de gala antes de um comunicado importante para a carreira. Durante os 90 minutos, a Espanha não teve muita dificuldade para golear a Eslováquia, na última rodada da fase de grupos da Eurocopa.

Com o placar de 5 a 0, a equipe encerrou a primeira fase da competição na segunda posição da Chave E, com cinco pontos somados. Na estreia, a Espanha não saiu do 0 a 0 com a Suécia e empatou com a Polônia, na rodada seguinte. Portanto, o time se despede da fase de grupos com 55,6% de aproveitamento.

Falando em despedidas, o volante Sergio Busquets foi considerado o melhor jogador em campo pela comissão técnica da Uefa. Ele acabou perdendo os dois primeiros jogos de sua seleção, mas retornou de maneira memorável. Em entrevista após o jogo, ele afirmou que sentia muita vontade de estar com o grupo para iniciar a disputa de mais uma edição da Euro, a sua última.

“Tinha muita vontade de estar aqui com o grupo, que é fantástico, e de disputar mais uma Eurocopa, que com certeza vai ser a minha última. Amo representar o meu país”, afirmou o jogador espanhol.

Além disso, Busquets pontuou que espera que esse seja o caminho para a Espanha, adquirindo confiança partida após partida. Ele garantiu ainda que está ciente das dificuldades nas próximas etapas, só que está bastante otimista.

O placar poderia ter sido até mais elástico, se Álvaro Morata não tivesse perdido uma penalidade, aos 10 minutos do primeiro tempo. A cobrança de Morata não fez falta no final do jogo, mas acendeu um sinal de alerta. Afinal, esse é o quinto pênalti consecutivo que a Espanha não manda para as redes adversárias.

De acordo com o volante espanhol, essa questão não chega a afligir o time porque o “futebol tem disso”. Por fim, Busquets ressaltou que a goleada veio acompanhada de um desempenho bom da sua seleção, algo que “dá muita confiança para o que vamos enfrentar pela frente”.

Com a chegada das fases eliminatórias, a Eurocopa promete mais emoção, confrontos incríveis e muitos gols! Ou seja, a oportunidade ideal para que o fã de futebol possa se envolver totalmente com os jogos dos suas seleções favoritas ao acessar as casas de apostas, como a Pinnacle, para deixar os seus palpites.

Por isso, a Pinnacle anunciou diversas novidades a fim de fornecer ainda mais diversão aos seus usuários ao longo do torneio de seleções europeias, como noticiou o portal iGaming Brazil: “Pinnacle apresenta previsões e novos mercados para Eurocopa e Copa América”.