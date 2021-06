Mais de 72 mil estão aptos a tomar a segunda dose da vacina no Acre

Diversos pontos na região central de Rio Branco amanheceram com uma forte neblina nesta quinta-feira (24). O fotojornalista do ac24horas, Sérgio Vale, registrou algumas imagens.

Nas fotografias é possível constatar que os motociclistas devido a intensidade do nevoeiro tiveram que levantar a viseira de seus capacetes para tentar alguma visibilidade. Em outra imagem, uma parte da ponte Sebastião Dantas.

Segundo os meteorologistas da Climatempo, o fenômeno é mais comum no inverno, mas aconteceu agora por haver bastante umidade na atmosfera.

Segundo o meteorologista, o tempo nesta quinta-feira (24) será de bom, sem chuvas, com baixa umidade do ar, que vai predominar no Acre, em Rondônia, no Amazonas (sudeste, sul e sudoeste), em Mato Grosso, na Bolívia (planícies) e no Peru (região de selva).

Nas demais áreas do Amazonas, poderão ocorrer chuvas fortes, acompanhadas de raios. No Distrito Federal, em Goiás e na maior parte de Mato Grosso, tempo seco, com sol e poucas nuvens. Em Brasília, em Goiânia e nos arredores, a temperatura cai rapidamente durante a noite.

