Idoso que escapou da Covid-19 comemora aniversário em hospital

A secretária Estadual de Empreendedorismo e Turismo, Eliane Sinhasique, revelou nas redes sociais que esteve reunida com a Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (ACISA) para definir as tratativas de realização da ExpoAcre 2021. Além disso, existe a possibilidade do governo promover a tradicional Cavalgada.

Sinhasique destacou que o governo estuda a possibilidade da realização da feira agropecuária entre os meses de outubro e novembro. Segundo a gestora, a realização da maior feira do Acre deve levar em conta o avanço da vacinação. “Começamos as tratativas que levam em conta a vacinação que está avançando rapidamente, as adequações sanitárias, o clima e o tempo, as estruturações que precisam ser readequadas para essa realidade, a data, os shows, as reformas e inscrições de participantes”, declarou.

Sinhasique ressaltou que a partir de agora terá muito trabalho pela frente. “Com responsabilidade, trabalhos em conjunto e todas as medidas que precisam ser adotadas vamos fazer a retomada da economia e da vida no Acre”, explicou.

A tradicional feira ocorre anualmente na segunda quinzena de julho, no entanto, a última ExpoAcre ocorreu em 2019, pois em 2020 o evento foi cancelado por conta da pandemia do novo coronavírus.

A festa é a maior no campo do agronegócio no estado. Em 2019, durante nove dias, a ExpoAcre movimentou mais de R$ 74 milhões e atraiu mais de 200 mil pessoas.