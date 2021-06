Aposta de SP acerta sozinha as seis dezenas e fatura R$ 2,7 milhões da Mega-Sena

A Caixa Econômica Federal (Caixa) paga nesta quinta-feira (24) a terceira parcela do Auxílio Emergencial para os trabalhadores nascidos em junho, inscritos no programa por meio do site e do aplicativo, além daqueles que fazem parte do Cadastro Único, mas estão fora do Bolsa Família.

Também nesta quinta, recebem a terceira parcela os beneficiários do Bolsa Família com NIS encerrado em 6.

Para os trabalhadores fora do Bolsa Família, ajuda será creditada em conta poupança social digital da Caixa, que poderá ser usada inicialmente para pagamento de contas e compras por meio do cartão virtual. Saques e transferências para quem receber o crédito nesta quinta serão liberados no dia 9 de julho. (veja nos calendários mais abaixo).

Para os beneficiários do Bolsa Família, os pagamentos são feitos da mesma forma que o Bolsa.

VEJA QUEM RECEBE NESTA QUINTA

– trabalhadores que não fazem parte do Bolsa Família, nascidos em junho

– beneficiários do Bolsa Família com NIS final 6

Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial, pelo site auxilio.caixa.gov.br ou pelo https://consultaauxilio.cidadania.gov.br/.

Calendários de pagamento

BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA

Segundo o Ministério da Cidadania, 9,77 milhões de famílias receberão a terceira parcela do Auxílio Emergencial 2021.