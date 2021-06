Município de Rodrigues Alves vacina pessoas acima de 40 anos contra a Covid-19

A prefeitura de Cruzeiro do Sul começará a vacinar nesta quarta-feira, 23, pessoas a partir de 30 anos contra a Covid-19. A vacinação ocorrerá das 16 às 22 horas no Gamelão, em frente à Catedral Nossa Senhora da Glória. A previsão é alcançar 3.800 pessoas nesta etapa. A vacinação faz parte da Campanha Trintou no São João, da prefeitura municipal.

Cruzeiro do Sul saiu na frente das demais cidades com relação à vacinação por idade, e desde o dia 9 de junho, depois de alcançar todo o público prioritário estabelecido no Plano Nacional de Imunização, vem baixando a faixa etária.

No último sábado, 19, a prefeitura fez 12 horas seguidas de vacinação contra a doença, alcançando 3.183 pessoas entre 35 e 39 anos. O prefeito do município, Zequinha Lima, diz que a imunização é a única esperança para a retomada da normalidade. “Vamos avançar na vacinação para voltar a sorrir, abraçar e também retomar o desenvolvimento do município”, destacou o gestor.

Veja o vídeo bem humorado da campanha: