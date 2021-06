Vanda destina mais R$ 7 milhões em extras para ambulâncias e apoio oftalmológico

A deputada federal Vanda Milani (Solidariedade-Ac) destinou mais R$ 7 milhões de verbas extraorçamentária para a saúde pública do estado do Acre. Do total, R$ 3 milhões serão investidos na aquisição de ambulâncias para os municípios.

“As novas ambulâncias vão qualificar o atendimento a pacientes eletivos e em situação de urgência e emergência nos municípios, uma demanda muito grande que recebemos por onde dialogamos com a população no interior do Acre”, comentou a deputada.

Outros R$ 4 milhões estão destinados para apoio as ações de oftalmologia em Rio Branco. A parlamentar defendeu o reforço no planejamento de ações preventivas e assistenciais em oftalmologia direcionadas as comunidades carentes.

Somados os recursos disponibilizados pela deputada Vanda Milani este ano para a saúde do Acre ultrapassam R$ 15 milhões. Uma emenda de bancada no valor de R$ 1 milhão foi destinada para compra direta pelo governo do Acre de vacinas contra Covid-19. Outros R$ 7,6 milhões em emendas impositivas fortalecem o Programa de Assistência Básica (PAB) em todo o estado. A parlamentar é a que mais investe na saúde pública do Acre. Ela reforçou a necessidade da população se vacinar.

“Fortalecer o SUS é uma estratégia para o enfrentamento dessa batalha contra a pandemia em todas as cidades, por outro lado a população precisa se vacinar, enquanto todos não estiverem imunizados, vamos continuar chorando perdas de entes queridos. A vacina é o melhor remédio e a esperança de dias melhores”, concluiu.