Médico do PS pretendia dar alta a paciente de 75 anos com Covid-19 e infecção

A dona de casa Ângela Maria Mendes da Silva, 56 anos, denunciou o que ela chama de descaso por parte do Hospital de Urgência e Emergência (Huerb), na manhã desta terça-feira, 22, com relação ao quadro clínico de seu padrasto, Wilson Cardoso da Silva, 75 anos.

Ela conta que o idoso foi encaminhado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para o Pronto-Socorro (PS) de Rio Branco. Ainda na UPA, teria sido constatada infecção urinária na quarta-feira (16), e na segunda-feira, 21, foi encaminhado ao Pronto-Socorro com suspeita de Covid-19, onde ficou em isolamento, com o exame positivo sendo confirmado horas depois.

Na manhã desta terça-feira, 22, a enteada recebeu a notícia de que os médicos estariam dando alta para o padrasto com os vírus e a infecção urinária. Segundo ela, o padrasto ainda é diabético e hipertenso.

“Ontem, ele foi transferido para cá e ficou jogado no corredor. Quando chegamos hoje, ele estava no isolamento de covid-19 porque disseram que estava com Covid-19 e querem mandar ele pra casa e a gente tem a mãe de 81 anos. Como vamos levar uma pessoa com covid-19 pra casa? Isso não existe. Como posso levar o meu padrasto pra casa se a minha mãe é de risco? Nenhum ser humano tem condições de ir pra casa assim”, afirmou ao mostrar uma foto da cor da urina preta do padrasto.

Ao ac24horas, o diretor do Pronto-Socorro, Areski Peniche, afirmou que no momento, Wilson Cardoso da Silva, se encontra em um leito aguardando a avaliação de um urologista. “Paciente encontra-se internado, em leito de isolamento, aguardando avaliação de urologista. Não tem nada sendo falado sobre a alta do paciente”, afirmou.

Assista ao vídeo: