Jenilson diz que governador errou em desistir de comprar vacina

A mãe do governador Gladson Cameli, Linda Cameli, usou as redes sociais nesta segunda-feira 22, para fazer comentários acerca do manifesto dos povos indígenas em relação a falta de transparência do projeto que prevê a construção de estrada entre as cidades de Cruzeiro do Sul, estado do Acre, e Pucallpa, departamento de Ucayali, Peru.

Na publicação do ac24horas, a mãe do governador escreveu “Dão muito moral pra índio”. Em outros comentários, os leitores criticaram os indígenas e afirmaram que os povos estavam querendo impedir o progresso.

O influenciador digital Pablo Charife saiu em defesa dos povos tradicionais: “Queria ver se fosse construída uma estrada pro “progresso” do país bem no meio da casa de vocês. Se iam ficar com esse papo de progresso e que não tem direito a nada. Podiam antes de falar besteira, consultar a constituição federal”, escreveu.

Caso seja concretizado, a estrada passaria por cima de uma área de proteção integral, o Parque Nacional da Serra do Divisor, na fronteira com o Peru – hoje, dono da maior biodiversidade de toda a região. Os estudos mostram que a nova estrada cortaria o parque ao meio, até bater na fronteira com o Peru.

Para além de acenos diplomáticos, especialistas afirmam que o novo projeto ainda teria de lidar com questões ambientais, a começar pelo impacto a terras indígenas. Há três terras demarcadas pelo caminho. Duas delas – Terra Nukini e Terra Jaminawa do Igarapé Preto – ficam a 32 quilômetros de distância da rota planejada. Há ainda uma terceira, a terra indígena Poyanawa, que se avizinha do próprio acostamento, com apenas 1,5 km de distância do traçado.