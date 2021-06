Gladson cumpre agenda em Santa Catarina para tratar de gestão

A resposta negativa após a mãe do governador Gladson Cameli criticar a posição contrária dos indígenas quanto à abertura da estrada que liga o Vale do Juruá a Pucallpa, no Peru, foi repercutida durante o manifesto dos indígenas que ocorreu na manhã desta terça-feira, 22, em frente ao Palácio Rio Branco. Ao ac24horas, representantes da Organização das Mulheres Indígenas repudiaram a fala de Linda Cameli.

Nedina Yawanawá disse que os indígenas recebem a afirmação de Linda Cameli de forma revoltante. “Fomos os primeiros a chegar na terra brasileira. Uma fala como essa prejudica, pois temos o direito de nos posicionar contra, já que essa estrada passa dentro de terras indígenas”. Nedina disse ainda que gostaria que a mãe do governador refletisse. “Quando se conhece a causa é que se pode manifestar de maneira diferente, ela deveria conhecer melhor os indígenas e o Acre”.

O fato de Linda ser mãe da maior autoridade política do Acre apresenta um peso muito maior, alegam os indígenas. “Nós que representamos o estado, não somos improdutivos, não estamos impedindo o progresso, trazemos o progresso. Nossa vida, nossa cultura, nossa diversidade, e riqueza traz um olhar do mundo externo no Brasil e fora do país. Isso atrai olhares para o Acre e o governador sabe e conhece nossa potencialidade, só que temos que ter visibilidade e isso não é colocado”, aponta a Yawanawá.

Letícia Yawanawá, membro da organização, também criticou a fala de Linda Cameli. “Os povos indígenas recebem o governador, sua esposa, sua família, todos com o maior carinho e respeito. Ela deveria avaliar, pois não somos inimigos e ninguém nos dá nada de graça, é um direito, nossa terra foi invadida”. Concita Maia, que já foi secretária de estado no governo passado e hoje representa o Instituto de Mulheres do Acre, desabafou durante o ato: “senhora mãe do governador, nós é que demos muita moral para ele estar lá no governo”, referindo-se a Gladson.

Entenda

A mãe do governador usou as redes sociais para fazer comentários acerca do manifesto dos povos indígenas em relação à falta de transparência do projeto que prevê a construção de estrada entre as cidades de Cruzeiro do Sul, estado do Acre, e Pucallpa, departamento de Ucayali, Peru. Na publicação do ac24horas, a mãe do governador escreveu “Dão muito moral pra índio”. Em outros comentários, os leitores criticaram os indígenas e afirmaram que os povos estavam querendo impedir o progresso. Caso seja concretizado, a estrada passaria por cima de uma área de proteção integral, o Parque Nacional da Serra do Divisor, na fronteira com o Peru – hoje, dono da maior biodiversidade de toda a região. Os estudos mostram que a nova estrada cortaria o parque ao meio, até bater na fronteira com o Peru.