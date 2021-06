Após quatro horas de protesto, indígenas liberam BR-364

O vereador Fábio Araújo (PDT) em sessão online desta terça-feira, 22, questionou a dispensa de licitação no valor de R$ 400 mil, publicada pelo prefeito Tião Bocalom, para locação de cinco galpões na rodovia AC-40 no bairro do Amapá, no 2º Distrito, da capital.

No documento, o espaço será utilizado como anexo de almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação (Seme).

Especialista em licitação, Fábio afirmou que faltam dados simples, inclusive, de quem seria o locador do local que não consta no documento exibido aos pares da Casa. Ele também mostrou imagens de dentro do galpão retiradas pela equipe.

“Na publicação diz que são cinco galpões, mas dentro é uma coisa só, não são cinco, não tem divisórias, não tem nada. A prefeitura ainda vai gastar um recurso para entrar dentro e verificar-se não há espaço para estacionamento. O que me chamou mais atenção é que na publicação, o prefeito está dispensando R$ 400 mil, só que não há o locador, do beneficiário, ou seja, para quem ele está dispensando, para quem ele está pagando esse dinheiro?. Tem que ter nessa publicação os beneficiários ou ele tá alugando o prédio de um fantasma? Não há nenhuma informação para os órgãos de controle”, destacou o vereador.

Em resposta a Fábio, Samir Bestene afirmou que a contratação do galpão resultará em uma economia mensal de R$ 8 mil aos cofres públicos. “Esse contrato de R$ 20 mil por mês por dois anos vai dar os R$ 400 mil e vai resultar em uma economia de R$ 8 mil reais. Se há erro no termo de dispensa, que a prefeitura retifique as indicações que você passou”, salientou.