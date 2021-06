Rodrigues Alves antecipa para esta segunda o pagamento do 13° salário aos servidores

O autônomo Admilson Santos teve sua residência e o carro incendiados na madrugada deste domingo, 20, em Cruzeiro do Sul. Por sorte, ninguém ficou ferido e a Polícia Civil irá investigar o fato.

Na casa, localizada no bairro Cumaru, não havia ninguém no momento do incidente. O carro do autônomo foi incendiado próximo ao porto do município, no bairro Remanso. Os dois bens foram destruídos pelas chamas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas, mas o fogo já havia consumido toda a casa.

Segundo a Assessoria de Comunicação da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, ainda não há informações sobre os autores dos incêndios, nem as causas e se há ligação com facções criminosas.