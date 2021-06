Palácio Rio Branco é tomado por velas em homenagem às vítimas da Covid-19

Começou por volta das 17 horas desta segunda-feira, 21, o ato que reuniu diversas entidades religiosas em frente ao Palácio Rio Branco, numa homenagem às mais de 500 mil pessoas que faleceram vítimas da Covid-19 desde o início da pandemia, há mais de um ano.

Antes de dar início à oração, padre Massimo Lombardi, representante da Igreja Católica e do Instituto Ecumênico do Acre, mencionou a presença de poucas pessoas no local, uma vez que ele havia feito o convite a um grande número de instituições. “Não tem uma multidão de igrejas como eu imaginava, mas de qualquer maneira estamos aqui”, apontou.

O padre garantiu que, de sua parte, o movimento não se trata de um ato político, mas estritamente religioso. “Quero nos solidarizar com os mortos, com as famílias que perderam pessoas queridas. Aceitei esse convite para levar una palavra de conforto. Deixamos a análise da realidade e responsabilidade de quem possa ter causado tantas mortes para outras pessoas”, argumentou ao ac24horas, antes de fazer as considerações iniciais do ato.

Participaram moradores que perderam amigos ou familiares para a doença e membros de igrejas, religiões de matrizes africanas, entidade espírita, políticos, entre outras. Quinhentas velas foram acendidas em memória das vítimas da pandemia.

Todas as denominações religiosas foram convidadas a estarem presente na homenagem, que acendeu 500 velas na frente do Palácio. “O Brasil tem um grande pluralismo religioso. Todos têm que sentir solidariedade com as mortes que aconteceram

Pastor Emanuel, da Igreja Boas Novas, comentou o índice preocupante da doença no Acre e no país em geral e aproveitou para dizer que a ciência tem dado a sua contribuição. “A igreja se solidariza com todos os acreanos que perderam seus entes queridos por conta da ignorância pessoas que ainda não compreendem o risco da pandemia”.

Em nome do Portal Francisco Cândido Xavier, a representante levantou a bandeira pela dor dos que ainda sentem a perda diante das vidas que se foram. O deputado estadual Jenilson Lopes também foi um dos que falaram ao microfone.

“Esse ato é fundamental para que essas 500 mil pessoas que saíram de perto de nós não se tornem só um número”, disse aos presentes.

