NOITE DE CÃO: Três são mortos e um fica ferido a tiros em menos de 6 horas em Rio Branco

Em menos de 6 horas, três pessoas foram mortas e uma ficou ferida por disparos de arma de fogo na madrugada deste domingo 20. Os crimes aconteceram no bairro Manoel Julião, na Rodovia AC-90, região da Estrada Transacreana, e no bairro Panorama, em Rio Branco.

A primeira foi uma tentativa de homicídio. Um homem identificado como Samuel Lucas dos Santos estava em um bar localizado em frente a uma praça no bairro Manoel Julião quando começou a discutir com uma pessoa. O autor do crime puxou uma arma de fogo e efetuou dois tiros. Um dos projeteis atingiu Samuel na perna. Mesmo ferida, a vítima ainda conseguiu correr, entrar no carro de um motorista de aplicativo e fugir.

Lucas foi encaminhado pelo próprio motorista de aplicativo ao pronto-socorro em estado de saúde estável. A segunda ocorrência aconteceu no Ramal Global, situado no Km 36 da Rodovia AC-90, na Estrada Transacreana. Uma família teve sua casa invadida por membros de facção. Durante a ação, criminosos executaram com tiros no peito e na cabeça as vítimas Jorge Luís Freitas dos Santos, de 24 anos e Antônio José Lopes da Silva, de 26 anos. Os demais membros da família conseguiram fugir pulando a janela da residência.

A polícia acredita que a invasão dos faccionários a residência pode ter ocorrido após uma das vítimas mortas ter discutido com um membro da facção há alguns dias. A ambulância do SAMU foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local, nada puderam fazer já que as vítimas já se encontravam sem vida. A Polícia Militar esteve no local, fez busca na região, mas ninguém foi preso.

A terceira ocorrência ocorreu na rua Piraíba, no bairro Panorama. Um jovem identificado como José Luiz Cerqueira Lima, de 24 anos, foi agredido até a morte com golpes de ripa e capacete. Segundo informações da polícia, José Luiz passou a madrugada bebendo em sua casa e por volta das 5h saiu de casa para comprar cigarro.

Quando José chegou à rua Piraíba, um homem não identificado se aproximou da vítima e em posse de uma ripa e capacete desferiu vários golpes na cabeça de Luiz. Após a ação o criminoso fugiu do local.

Populares que passavam no local acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas quando os paramédicos chegaram ao local, a vítima já se encontrava morta.

Todas as cenas dos crimes foram isoladas pela Polícia Militar para os trabalhos do Perito em criminalística. Os corpos foram removidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos. Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações.