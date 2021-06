Bezerro de 200 kg cai em poço e é resgatados pelos bombeiros

Um bezerro pesando aproximadamente 200 quilos caiu num poço com mais de 2 metros de profundidade nesse sábado (19). A equipe de salvamento do 2° Batalhão do Corpo de Bombeiros foi acionada para resgatar o animal.

O poço fica localizado numa propriedade rural situada no ramal do Moreira, no quilômetro 2, do bairro Santa Maria.

Segundo os bombeiros, para a retirada do animal, foi utilizado o sistema de multiplicação de forças 4×1, que serve para dividir o peso do animal, que tinha cerca de 200 kg, facilitando a puxada.

A operação de resgate durou cerca de 50 minutos. O animal foi retirado com vida e entregue aos cuidados do proprietário que estava no local.

Veja o vídeo: