As mulheres do Senado

O GOVERNADOR GLADSON CAMELI se move numa teia de aranha para a escolha de quem será o candidato ao Senado, que vai compor a sua chapa para a reeleição, no próximo ano. Tem que se esgueirar com muita habilidade e prudência para não ser enredado nesta teia.

A recondução da senadora Mailza Gomes (PP) para a presidência do PP; com carta branca da direção nacional, e com um complemento inesperado, o do nome do prefeito Tião Bocalom (PP) de seu vice, é a mesma composição que brecou na eleição municipal, o governador Gladson de levar o partido para apoiar a candidatura da ex-prefeita Socorro Neri a mais um mandato na PMRB. Traduzindo para o popular: sem o comando partidário, fica difícil, do Gladson levar o PP para apoiar uma outra candidatura a senador, que não seja a da senadora Mailza. Só que, a coisa não é tão simples assim na formatação de uma chapa majoritária.

Nesta teia tem a candidatura da professora Márcia Bittar (sem partido), ancorada no apoio do MDB, PTB, PSL, e REPUBLICANOS, e como suporte o apoio do ex-marido e senador Márcio Bittar (MDB), que tem carreado fartos recursos extras ao estado. Há ainda as candidaturas de dois aliados fiéis no parlamento federal, que são o deputado federal Alan Rick (DEM) e a deputada federal Vanda Milani (PROS).

A equação para sair desta teia não é de fácil solução para o governador Gladson Cameli, e por um motivo forte: quatro candidatos aliados para uma única vaga de Senado. Solução? É assunto para Sherlock Holmes.

JV PARA O SENADO

CONVERSEI ontem com um cardeal petista sobre a discussão da participação da sigla na chapa majoritária. Disse ser consenso no PT ter o Jorge Viana ao Senado.

FORA DE COGITAÇÃO

CONSIDEROU que o assunto pode até ser discutido no âmbito dos partidos da esquerda, mas não vê como o Jorge Viana abrir mão para a candidatura do advogado Sanderson Moura a senador.

NOME SIMPÁTICO

DENTRO da composição dos partidos de esquerda, há uma simpatia grande, pela candidatura do deputado Jenilson Leite (PP) para disputar o governo em 2022.

NÃO PASSA PELA VONTADE

NÃO PASSA pela boa vontade ou má vontade do governador Gladson Cameli atender as pautas dos grevistas da Saúde e da Educação. Qualquer ato vai passar pelo teto da Lei de Responsabilidade Fiscal.

OUTRO COMPONENTE

HÁ ainda um outro componente neste cenário. O governo não pode praticar nenhum ato que possa configurar não pagar a folha em dias. Complicada a situação do governo.

EXTREMAMENTE JUSTAS

QUANTO o que reivindicam os profissionais da Saúde e os professores estaduais, são pautas extremamente justas. Não estão fazendo greve por política, mas por direitos.

SEM MELINDRES

VOLTO a insistir que não será nenhuma diminuição de valor a secretaria municipal de Saúde, pedir o engajamento de quadros do estado, que ceda profissionais para ajudar a acelerar a vacinação na capital.

GANHA A POPULAÇÃO

QUEM GANHARIA com a medida seria a população, que seria mais rapidamente vacinada, e assim, se evitaria que mais óbitos possam vir a acontecer pela não imunização.

VEM MESMO COM A JÉSSICA

UMA BOA FONTE DO MDB disse ontem ao BLOG que, caso a deputada federal Jéssica Sales (MDB) apresente o seu nome como opção para vice na chapa do governador Gladson, o partido vai sim referendar a sua indicação.

NENHUMA DÚVIDA

NÃO TENHO nenhuma dúvida de que o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, estará no palanque do senador Sérgio Petecão (PSD), independente, de qualquer cenário.

NADA MAIS NATURAL

E, NADA será mais natural caso isso venha a acontecer, afinal, o senador Sérgio Petecão (PSD) foi o cabo-eleitoral número um da campanha de Tião Bocalom para a PMRB.

PAUTAS DO BOLSONARO

NA CAMPANHA, o Bolsonaro prometeu acabar com os aumentos abusivos dos combustíveis e gás de cozinha. Os preços dos combustíveis dispararam, e novo aumento no preço da botija de gás foi anunciado ontem. Aguentem!

OTIMISMO POLÍTICO

O SENADOR Márcio Bittar (MDB) esbanja otimismo quando fala na eleição do próximo ano ao governo. “O Gladson vai se reeleger governador no primeiro turno”.

DESGRAÇA PARA O ACRE

MÁRCIO BITTAR foi duro ontem no programa “Boa Conversa,” no ac 24 horas, com os governos petistas, que na sua visão levaram o estado ao caos econômico e população para a miséria. Além de impedir o desenvolvimento, fomentaram o atraso, atacou.

LEVA QUEM SE VIABILIZAR

SOBRE quem será o candidato a senador na chapa do governador Gladson, Márcio Bittar acentuou que, será o nome que se “viabilizar” nas pesquisas, e o que mais somar apoios.

ESCOLHIDA PELO BOLSONARO

DURANTE a entrevista, Bittar enfatizou ainda ser a Márcia Bittar, não só a sua candidata ao Senado, mas do presidente Bolsonaro, por quem foi convidada a se candidatar. Será candidata pelo partido do Bolsonaro.

ADEUS AO MDB?

CHAMOU atenção nas suas declarações uma fala em que pode ter sido um sinal claro de que, os seus dias de filiado ao MDB podem estar contados. “Se o Bolsonaro me convidar para ingressar no seu partido, não terei como recusar”, pontuou Márcio Bittar (MDB). Adeus prévio ao MDB?

MOSCA AZUL

UM AMIGO político que acompanhou a FPA desde a sua fundação, comentou ontem numa conversa com o BLOG, não ter dúvida de que o deputado Jenilson Leite (PSB) quer disputar o governo. “Foi picado pela mosca azul”, brincou.

FRASE MARCANTE

“Aquilo que desesperadamente procuramos pode ser aquilo que já possuímos”. (Harvey Cox).