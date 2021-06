Advogados no Acre pedem prioridade na vacinação de Covid-19

Meu querido e agora eterno amigo, Dr. Francisco Matias de Souza…

Recebi mais cedo essa triste notícia. Pela dor e vontade de que não fosse verdade, a recebi com incredulidade. Ainda não estava aqui postada e, na vã tentativa de que fosse um boato (hoje chamado fake News), ainda recorri ao nosso Corregedor para lhe perguntar se era verdade…Perdi um amigo, perdi um mestre…perdemos um alicerce…um dos primeiros e dos grandes amigos que fiz na Instituição. Que emoção doída sinto, meu Deus! Impossível não chegar às lágrimas…

Foi um visionário de seu tempo e sonhava com um Ministério Público do Acre grande, aliás, grandioso e independente. Homem de um caráter excepcional, de enorme sabedoria e humildade extrema. Era, verdadeiramente, um humilde sábio.

Quem bem o conhecia, como eu, sabe disso. Com ele muito aprendi, com ele muito convivi, com ele muito sorri, com ele vivemos um MP feliz. Foi nosso grande Corregedor (o primeiro, se não de direito, mas de fato sim), o primeiro a realmente estruturar e institucionalizar concretamente a Corregedoria Geral do MPAC. Foi um de nossos grandes alicerces, cuja história fala por si e que merece todo reconhecimento e todas as homenagens.

O MP estruturado e organizado que hoje temos deve a ele seu início, deve a ele todas as honras por sua luta, que foi incansável enquanto se sentiu em condições de colaborar e que teve a dignidade dos grandes homens de transferir seu exemplo, seu legado, para os novos, para o futuro que ajudou a moldar. Não era dado a cerimônias ritualísticas superficiais. Era dado à vida, à amizade e à dedicação extrema ao trabalho sério e organizado.

Muito antes da nossa Lei Complementar 291/2014, tentou atualizar nossas normas através de um “Regimento Geral do MPAC” (a que ele chamava “o REGIMENTÃO”…“lembra disso?”) que na prática seria uma verdadeira nova lei orgânica…trabalhamos juntos nisso também, como em tantas outras questões institucionais…era incansável…. Na impossibilidade, fomentou a expedição de Atos Administrativos que trouxessem organicidade, seriedade e segurança aos Membros e à sociedade…esta é só uma, de muitas histórias…

O MPAC lhe deve muito, e ele merece, de início, que seja DECLARADO, por Ato da Procuradoria Geral de Justiça, LUTO OFICIAL DE 03 DIAS NO MPAC, com bandeiras a meio-mastro…temos precedente publicado no período 2014/1018.

Sua seriedade se somava à alegria e ao bom humor, um ser humano dos melhores, daqueles que Deus coloca em nossa vida como anjos a nos guiar, nos ensinar o que é bom e decente, e que não vale a pena abrir mão da dignidade e do amor ao próximo, aos mais humildes e necessitados. A nos ensinar que nenhuma autoridade é maior ou superior ao ser humano que está ao seu lado, e que, eventualmente, nesta existência efêmera, não teve a mesma “sorte” ou não foi tão corajoso para “chegar onde você chegou”.

Meu mestre não só pregava, como vivia isso. Sabedoria e humildade, eis um dos teus legados, que deixas para nós.

Dr. Matias é a própria história do MPAC. Ele, pela Suprema Vontade do Pai, nos deixa. Sua história permanece. Seu exemplo é perene. E sua vida valeu a pena.

Que saudade, meu bom e querido amigo! Descanse em paz, meu grande mestre, e que seja luz para todos nós.

Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto

Ouvidor Nacional do Ministério Público

Conselheiro Nacional do Ministério Público