Cruzeiro do Sul recebe secretários de todo Acre para debater saúde básica nos municípios

Na tarde da última quarta-feira, 16, o prefeito Isaac Lima deu início aos trabalhos de pavimentação asfáltica do trecho da rua José de Abreu, que liga os bairros São Francisco e Iracema. Além do asfalto, a rua ganha calçadas e sarjetas, melhorando o tráfego de pedestres e o sistema de esgotamento sanitário.

“Essa rua tem uma importância muito grande para os moradores do bairro Iracema, São Domingos, Maloca e Terra Indígena Puyanawa. Desde que assumi a prefeitura corremos atrás de recursos para que esta obra pudesse estar acontecendo. Vai melhorar a trafegabilidade de quem tem que todos os dias passar por ela. Conseguimos uma parte do recurso com emenda parlamentar do Ex-deputado Sibá Machado e uma outra parte com o governo do Estado para que pudéssemos asfaltar essa rua de ponta a ponta”, disse Isaac Lima.

A rua José de Abreu é um desmembramento da Avenida Japiim que se estende até a divisa do PA São Domingos do casco urbano de Mâncio Lima, sua extensão é de aproximadamente 2,1 e 2,1 quilômetros. Por ali, passa o turista, que se desloca por 10 km até a Terra Indígena Puyanawa, o agricultor, o criador de peixe, o comerciante e outras centenas de pessoas que precisam se deslocar todos os dias por esta importante rua.

“Eu sou moradora do bairro Iracema desde que nasci, vi várias gerações passarem por esta estrada e, pra mim, que estou viva pra ver estas máquinas trabalhando, é motivo de muita grande alegria. Há muito tempo eu sonhava com o asfalto desta rua. Mesmo passando por manutenções constantes, ela sempre apresentava alguns problemas para a gente andar, fosse no inverno, quando as chuvas se intensificam ou até mesmo no verão. O carro atolava, derrapava, a bueira entupia e estourava e, pra nós, era um transtorno muito grande”, ressaltou Imê de Oliveira, professora aposentada.

A pavimentação asfáltica da rua José de Abreu, está orçada em aproximadamente R$ 587 mil, emenda parlamentar do Ex-deputado Federal Sibá Machado, esse valor, para os 400 metros e, o restante, mais 400 metros já foi decidido que o Governo do Estado será o responsável. O prazo de execução será de 90 dias, somente após a conclusão da primeira etapa é que as máquinas do Deracre darão início ao restante da rua.

“É um avanço muito importante para a nossa comunidade, nós sempre esperamos por esse momento, pela melhoria de nossa estrada e, ver essa melhoria ser feita em asfalto, com calçada e sarjeta é muito de alegria e de gratidão pela gestão do Prefeito Isaac Lima que tem trazido investimentos importantes para o nosso bairro”, finalizou Ibermor da Silva Ferreira, 53 anos, carpinteiro, que mora há mais de 20 anos no bairro.

A rua José de Abreu é a principal via de acesso à Terra Indígena Puyanawa, distante do centro da cidade, cerca de 10 km, com uma população de mais de 680 moradores e berço da civilização manciolimense.