Sindicato dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários apoia Operação Vigifronteira

Sobre a fiscalização do Ministério da Agricultura que causou polêmica entre produtores pela presença de soldados do Exército, o Sindicato dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários (ANFFA Sindical) reiterou a importância da operação e reforçou a necessidade de proteção aos produtores fiscalizados, bem como dos profissionais envolvidos nessas ações.

Sobre a participação dos auditores fiscais federais agropecuários (affas) na operação realizada no estado do Acre (Vigifronteira), nesta semana (15/6), com apoio do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (IDAF), da Polícia Civil e do Exército Brasileiro, o ANFFA Sindical destacou a importância de o Estado garantir segurança de produtores rurais e dos profissionais envolvidos na Operação

De acordo com a entidade, mesmo sob questionamento de produtores rurais da região, com relação à presença do Exército Brasileiro na operação, o ANFFA defende a necessidade desse reforço do Estado, com intuito de inibir comércio de animais, produtos veterinários, uso de defensivos agrícola irregulares, contrabandeados para países vizinhos.

De acordo com o presidente do ANFFA Sindical, Janus Pablo de Macedo, esse é o propósito dessas operações de rotina que são realizadas para garantir a segurança do alimento, bens e serviços de origem animal e vegetal, consumidos pela população brasileira. “Preservar a vida de todos os envolvidos nessas operações é um dever do Estado”, reforçou.

Insatisfeitos com a maneira como as equipes entraram nas fazendas, os produtores protestaram contra a ação, por meio da Federação de Agricultura e Pecuária do Acre (FAEAC. Nesta quarta-feira, 16, um grupo formado pelo presidente da entidade, Assuero Veronez, o fazendeiro Jorge Moura e familiares, conversaram com o governador Gladson Cameli sobre o assunto.

“Vou interceder junto ao governo federal para que ações como essa não possam voltar a ocorrer novamente”, declarou o governador. O fazendeiro Jorge Moura disse ao ac24horas que somente no Acre os produtores são desrespeitados. “Lá fora eles são valorizados, aqui somos tratados como bandidos, mas, já está mudando com a atual gestão”, ressaltou.