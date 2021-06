Professora é roubada dentro do Pronto-Socorro de Rio Branco

A professora Marlene Cândido, 58 anos, mais conhecida em Xapuri como Rosa, procurou a reportagem do ac24horas para relatar uma situação por qual passou dentro das dependências do Pronto Socorro de Rio Branco, no último sábado, 12, quando acompanhava o seu esposo, Sebastião Trajano, de 63 anos, que estava acometido de uma crise de vesícula biliar.

Ela conta que na manhã do dia anterior, sexta-feira, 11, seu esposo, foi levado às pressas para o hospital Epaminondas Jácome, em Xapuri, acometido de dores fortíssimas, de onde foi removido para o Pronto Socorro de Rio Branco. Enquanto ele passava pelo atendimento, ela diz que não pôde ficar, como acompanhante, nem mesmo nos corredores da unidade para aguardar.

Na manhã do sábado, após o atendimento de rotina, o marido da professora foi liberado para aguardar em casa um procedimento cirúrgico ao qual seria submetido. Enquanto aguardava a sua condução, na “sala de enfermaria” superlotada de pacientes e acompanhantes, ela foi surpreendida por um homem que lhe pediu o telefone celular emprestado para fazer uma ligação.

A professora disse que pensou em negar, mas diante daquela situação, em ato de solidariedade, imediatamente passou o celular a ele e ficou esperando que realizasse a ligação. Sentado e fingindo que fazia o telefonema, o indivíduo disfarçadamente se levantou e saiu correndo em disparada com o telefone da professora que, atônita, buscou ajuda na entrada do hospital.

Marlene disse que acionou o segurança da portaria e o policial que permanecia de plantão no local, mas eles nada puderam fazer a não ser ligar, sem sucesso, para o número do telefone, visto que o meliante já havia desligado o aparelho e se evadido do local. Diante do ocorrido, ela afirmou que ficou sem chão e sem condições de buscar saídas para a inusitada situação.

“Meu relato é simplesmente para expressar o constrangimento que passei em um dos momentos mais difíceis da vida. Não esperava que aquela segurança demonstrada pela equipe da portaria e da recepção fosse apenas para impressionar a população que tanto necessita dos serviços públicos e de segurança. Jamais imaginei passar por uma situação com essa dentro de um hospital”, afirmou.

Apesar do susto e do abalo psicológico, a professora disse que não procurou a direção do Pronto Socorro para relatar o fato, mas garante que o ocorrido foi testemunhado por servidores, tendo, inclusive, uma profissional de saúde visto o suspeito correndo e pulando um muro na parte dos fundos da unidade hospitalar. Ela também não registrou boletim de ocorrência na polícia.

A reportagem não conseguiu falar com nenhum representante da direção do Pronto Socorro de Rio Branco para questionar se casos parecidos têm sido registrados na unidade hospitalar e quais as medidas vigentes para garantir a segurança de pacientes e acompanhantes. O jornal se mantém à disposição para qualquer informação ou esclarecimento necessário.