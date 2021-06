Com tenda no Palácio, Rio Branco tem 14 pontos de vacinação para público acima de 45 anos

Com o intuito de acelerar a vacinação contra Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde iniciou nesta quinta-feira, 17, a vacinação do público em geral acima de 45 anos em 14 pontos de vacinação na capital. A vacinação ocorre das 8h às 16h.

Além desses, o governo realiza um mutirão em frente ao Palácio, com 48 horas de vacinação para o público de 45 a 49 anos, a partir das 8h. Para receber a vacina, o público em geral precisa levar um documento com foto ou cartão do SUS ou CPF.

As pessoas que precisam receber a segunda dose da vacina, conforme a data descrita na carteira de vacinação, ainda podem procurar o drive-thru, montado no antigo pátio do Detran-AC, em frente ao 7º BEC.

Na última terça-feira, 15, o governo do Acre com o intuito de auxiliar no processo de cadastro de pessoas a serem vacinadas no estado que não pertencem aos grupos prioritários, disponibilizou um link para os acreanos no Portal de Transparência do Estado, na seção Pacto Acre sem Covid: http://www.covid19.ac.gov.br/vacina/inicio.

Os cadastros realizados serão repassados para as redes de dados dos municípios com o intuito de economizar tempo na hora de cada pessoa em ir se vacinar. O cadastro está disponível apenas para a população geral que não esteja incluída nos grupos prioritários do Ministério da Saúde.

Pontos de vacinação:

Urap Eduardo Assmar

Urap Bacurau

Urap Rosângela Pimentel

Urap Vila Ivonete

Urap Roney Meirelles

Urap Hidalgo de Lima

Urap Claudia Vitorino

Urap São Francisco

Urap Valdeisa Valdez

Policlínica Barral y Barral

Urap Maria Barroso

Ginásio do Sesi do bairro Manoel Julião