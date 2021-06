Tomógrafo entregue há 4 meses ao Hospital do Juruá ainda não foi instalado e prejudica pacientes

Em Cruzeiro do Sul, só quem está internado nos Hospitais do Juruá e de Campanha consegue fazer tomografia. Isso se o exame for de abdômen, porque de crânio, não é feita e se o paciente tiver menos de cem quilos. O tomógrafo está há 14 anos na unidade hospitalar e atende pacientes com e sem Covid-19, com intervalo de uma hora após a higienização.

Na semana passada, o aparelho ficou dois dias sem funcionar. O novo tomógrafo, entregue pelo governo do Estado há 4 meses ao Hospital do Juruá, segue sem instalação e funcionamento.

“Só o que fizeram foi uma abertura na sala onde o aparelho deve ser montado e nada além disso”, conta um médico da unidade hospitalar, que prefere não se identificar.

O profissional conta ainda que no final de junho devem chegar em Cruzeiro do Sul três médicos de Rio Branco para reforçar as escalas dos Hospitais do Juruá e de Campanha, onde estão internados os pacientes com Covid-19.

“Por falta de profissionais, tem plantão do Pronto-Socorro e no Hospital do Juruá que fica só com um médico. Se houver um acidente com muitas vítimas de uma vez só, não há como atender. Estamos mais tranquilos com a vinda de 3 colegas, número que poderá aumentar”, cita o médico.

O Hospital do Juruá, que tem como anexo o Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul, é administrado pela Associação Nossa Senhora da Saúde – Anssau com recursos do governo do Estado, por meio da secretaria de Saúde.

Quanto ao tomógrafo, de acordo com a diretora de Administração da Sesacre, Muana Araújo, nesta quarta-feira, 16, o problema da instalação do aparelho começa a ter solução. “Na quarta a empresa responsável entra na preparação da instalação do tomógrafo. Com relação aos médicos, não tenho conhecimento porque quem contrata é a Anssau”, declarou.