Leandro Costa e David Hall anunciam pré-candidatura ao senado e ao governo

Nesta terça-feira, 15, o deputado estadual Roberto Duarte fez uma visita de cortesia ao prefeito de Manoel Urbano, Tanízio Sá, e deixou seu mandato a disposição em busca de melhorias para a cidade, além de ouvir as demandas do povo e estar perto das pessoas.

Recentemente, Roberto Duarte foi eleito o deputado que mais trabalha pelo Acre e suas agendas são a prova disto. Hoje, iniciou uma série de visitas que encerrarão no Vale do Juruá. Acompanhado do relator do orçamento e senador Marcio Bittar, Duarte se reuniu com a equipe da prefeitura de Manoel Urbano e participou da entrega de cestas básicas para 375 famílias carentes.

“Conheço Manoel Urbano de antes e de agora. Conheço as demandas de Manoel Urbano e posso dizer que o prefeito Tanízio Sá conseguiu imprimir em sua gestão o modelo MDB de trabalhar. Parabéns pelo trabalho realizado. Hoje, Manoel Urbano é o segundo município que mais vacinou no Acre. Isso demonstra a dedicação e comprometimento que o gestor tem com a população”, destacou.

Nas agendas, Roberto Duarte fez questão de destacar o trabalho realizado pelo senador Marcio Bittar. “Ele está representando, verdadeiramente, a população acreana e ajudando o presidente a governar este país. Não me lembro de o nosso estado ter sido beneficiado com tantas emendas, que se revertem em melhorias para a nossa população”, destacou.

A agenda de visitas seguirá nos municípios de Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves.