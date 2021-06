Posto da Ufac encerra vacinação com 3 mil imunizados contra Covid-19

A Universidade Federal do Acre encerrou no último sábado (12) a vacinação contra Covid-19 no Centro de Convenções do campus de Rio Branco com pelo menos 3 mil integrantes dos grupos prioritários e trabalhadores da educação foram imunizados.

A ação conjunta com a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco (Semsa) e durou uma semana. Voluntários dos cursos de Enfermagem e Medicina fizeram a aplicação.

A reitora Guida Aquino ressaltou o esforço que a Ufac realiza em ações de extensão desde o início da pandemia ocasionada pelo coronavírus, também agilizando a vacinação dos trabalhadores da educação. “A única universidade federal do Acre vai continuar oferecendo seu apoio nestes momentos de calamidade”, disse. “Além de contribuir para o desenvolvimento do nosso Estado, inclusive no sonho de cada família em ter um filho ou filha com diploma de nível superior.”

A campanha de vacinação em Rio Branco segue nos demais postos da Secretaria Municipal de Saúde.