Lentidão da vacinação resulta em críticas contra a prefeitura

O coronel Ulysses Araújo fez uso da palavra durante ato de filiação do PSL na Livraria Paim, nesta segunda-feira (14), para mostrar que ainda tem mágoa em relação as tratativas em torno do apoio do Partido Social Liberal (PSL) à candidatura de Minoru Kinpara nas eleições municipais de 2020.

Segundo ele, a entrada do vice-governador, Major Rocha, no partido trouxe desunião na sigla, de ideologia liberal. Na visão de Araújo, o partido foi ‘iludido’ em prol da candidatura do tucano Kinpara.

No entanto, apesar do descontentamento, ele elogiou a coragem do deputado federal Júnior Bozzella em manter Pedro Valério na presidência do partido. “O nosso partido naquele momento foi iludido para uma candidatura aventureira”, ressaltou.

Em tom de desabafo, o coronel relembrou que o PSL tinha todas as condições de disputar o pleito eleitoral em 2020 em igualdade com os demais candidatos. “O PSL tinha condição de disputar pau a pau com os demais candidatos, mas, de maneira iludida, o deputado [Bozzella] entregou o partido. Isso foi ruim porque esfacelou o partido em todo o estado do Acre e acabou caindo por terra naquele momento”, concluiu.