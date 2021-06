Após críticas, Rio Branco muda cronograma e amplia vacinação para público a partir de 55 anos

O senador Márcio Bittar (MDB) foi o convidado do programa Boa Conversa na noite desta segunda-feira, 14, no ac24horas. Na entrevista, falou acerca dos entraves e da polêmica em relação ao Orçamento de 2021 do Governo Federal.

Responsabilizado pelo governo por promover cortes de cerca de R$ 30 bilhões em despesas obrigatórias da Previdência, do auxílio-doença e do seguro-desemprego, o relator do orçamento de 2021, senador negou ter feito qualquer movimento sem o aval da equipe econômica.

Bittar se coloca como maior aliado do ministro da economia, Paulo Guedes, no Senado, mas afirmou que as falas de membros do Ministério da Economia surpreenderam muito à época.

“O maior aliado da agenda do Guedes no Senado sou eu, tanto que pego sempre as maiores PECs que ele coloca no Congresso. Eu não posso negar que quando votava o orçamento, eu me surpreendi com a equipe econômica dizendo que eu tinha inventado um valor para o RP-9, RP-8 e RP-9, que são emendas individuais, emendas de bancadas e o RP-9 que é emenda de relator” afirmou.

O emedebista destacou que os cortes tiveram aval de toda a equipe e relatou que nem chegou a participar da reunião que tratou sobre os cortes, mas citou que o único feito por iniciativa própria foi do Censo do IBGE.

“Me surpreendeu muito aquelas declarações, não fui eu quem cortei, inclusive, na reunião que definiram os cortes eu nem estava. Até porque eu preferia arrumar os R$ 30 bilhões tirando o bolsa-família do teto para garantir as obras importantes e o Bolsonaro também, no entanto, ele foi convencido pelo Guedes. Foi uma surpresa. O Ministro foi sim comigo mal caráter, combinou uma coisa e falou outra e eu disse que ele foi desleal comigo”, afirmou.