Secretário de Obras é preso em operação da Polícia Federal

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima (Progressistas), publicou nesta sexta-feira, 11, no Diário Oficial do Estado (DOE) a homologação do resultado final do processo seletivo simplificado para cadastro de reserva para zona urbana e rural para educação.

O processo seletivo terá validade pelo prazo de dois anos, a contar da publicação desta homologação no Diário Oficial do Estado do Acre, podendo ser prorrogado por igual período, a critério exclusivo desta Administração, para atender o interesse público.

Os salários variam de R$ 1,2 mil a R$ 3.230 ao mês. Há vagas para professor, revisor de braile, assistente escolar e nutricionista.

