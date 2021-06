Posto de vacinação contra Covid-19 da Arena Acreana faz até 250 aplicações ao dia

Foto: Sérgio Vale/ac24horas.com

O meteorologista, Davi Friale, em boletim nesta sexta-feira, 11, informou que a chegada de uma nova frente prevista para as próximas horas deixará as condições atmosféricas altamente favoráveis à ocorrência de temporais, com fortes rajadas de vento, chuvas intensas e queda pontual de granizo.

De acordo com informações do boletim, a onda de frio polar avança rapidamente na direção do Acre, onde começará a chegar na região de Brasiléia, nas primeiras horas da tarde desta sexta (11). Na sequência, por volta das 15h, chegará a Rio Branco, derrubando a temperatura.

O meteorologista explicou que a temperatura cai rapidamente na tarde desta sexta e, ao amanhecer de sábado (12). Segundo ele, os termômetros estarão marcando entre 15 e 17ºC, em Rio Branco, Brasileia, Sena Madureira e demais municípios do leste e do sul do estado. No entanto, as menores temperaturas deverão ser registradas ao amanhecer de domingo, com mínimas entre 13 e 15ºC, dependendo da cidade desta parte do Acre.

“Neste sábado, a onda de fria chega ao vale do Juruá, logo nas primeiras horas, derrubando, também, a temperatura, porém, com menos intensidade do que na capital. Ao amanhecer de domingo (13) e de segunda-feira, a temperatura deverá oscilar entre 17 e 19ºC em Cruzeiro do Sul e cidades vizinhas”, salientou.