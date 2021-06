Mailza destaca um Acre que dá certo com Gladson na inauguração da fábrica de palmitos

O deputado federal Alan Rick (DEM) anunciou na tarde desta quinta-feira (10), uma parceria com o ex-jogador Léo Moura, para implantação de duas escolinhas de futebol que visam atender crianças carentes no Estado do Acre.

O projeto “Projeto Passaporte para a Vitória”, faz parte de uma ação do Ministério da Cidadania e do Instituto Léo Moura. Cada núcleo atenderá 300 crianças com aulas de futebol com equipe treinada pelo Instituto Léo Moura. “Durante um ano, crianças de 05 a 15 anos terão a oportunidade de praticar futebol com uma equipe qualificada, material esportivo de primeira, numa estrutura parceira do município”, diz.

Alan destacou que já destinou os recursos necessários para instalarmos dois núcleos no Acre. “Em alguns meses, após os trâmites no ministério, iremos dar o pontapé inicial com a presença do próprio Léo Moura em nosso estado! Sigo trabalhando com muito carinho pelo povo do Acre e em favor do Brasil”, declarou.