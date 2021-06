Comerciantes cobram retomada de obra do Mercado Aziz Albucater

Os comerciantes do Mercado Aziz Albucater protestaram nesta sexta-feira, 11, cobrando da atual gestão da Prefeitura de Rio Branco celeridade na retomada da obra que foi iniciada em 2020, no entanto, encontra-se interrompida, em Rio Branco.

Segundo informações repassadas pelos próprios comerciantes, a empresa responsável desistiu da obra há cinco meses. No vídeo gravado pelo videomaker do ac24horas, Whidy Melo, é possível constatar o abandono do Poder Público no local.

No ato, a comerciante Maria das Dores, afirmou que os permissionários já pediram ao prefeito Tião Bocalom (Progressistas) em visita recente que olhasse a situação deles, no entanto, o prefeito virou às costas para eles.

“Eu tenho 20 anos de trabalho aqui. Eles fizeram a reforma do segundo corredor e estamos há mais de um ano no abrigo ali. O prefeito passou um dia desses por nós e eu pedi pra mostrar onde a gente estava jogado e ele nos deu as costas e foi embora. Se a população elegeu ele, ele deveria olhar mais por nós”, afirmou.

A reforma do local inclui revisão geral nas conexões hidráulicas e fiação elétrica, bem como padrão de energia individualizado em cada box, além da implantação de novas lajotas e na sinalização do acesso.

Veja o vídeo: