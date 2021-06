Gonzaga diz que Anel Viário e ponte no Alto Acre vão alavancar economia do estado

A presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Denise Bonfim, reiterou a importância e a necessidade do uso de uma linguagem fácil e acessível, em todos os níveis, referindo-se aos planos de ações para as eleições 2022, no sentido de melhor alcançar todo o público a quem a informação é destinada.

De acordo com a desembargadora, a medida amplia o relacionamento da Justiça Eleitoral com a sociedade, sobretudo quando trata de ações da instituição, cujo objeto é de total interesse do eleitor e da eleitora, “abolindo-se, de vez, o uso do ‘juridiquês’ na comunicação interna e externa deste Regional”.

No mesmo sentido, manifesta-se o vice-presidente e corregedor do TRE do Acre, Luiz Camolez, que aponta como “essencial a medida adotada pela desembargadora-presidente Denise Bonfim referente à forma de comunicação, no âmbito da Justiça Eleitoral acreana, desde o início de sua gestão, em agosto de 2019”.

Para o desembargador, além de facilitar a aproximação do cidadão e da cidadã com o Poder Judiciário, “a comunicação direta e objetiva se apresenta como uma das armas eficazes de combate à desinformação, muitas vezes camuflada por uma linguagem técnica, que, para a maioria da população, apresenta-se desconhecida”, explicou.

Plataformas especializadas definem ‘juridiquês’ como o uso desnecessário e excessivo de termos técnicos da área do Direito.