Tite oficializa acreano Weverton como convocado da seleção brasileira para Copa América

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Seis jogos, seis vitórias e seis pontos de vantagem para o segundo colocado nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Após mais uma semana com bastidores tensos, a seleção brasileira derrotou o Paraguai por 2 a 0, na noite desta terça-feira, no Defensores del Chaco, pela oitava rodada, e manteve o 100% de aproveitamento na competição – que teve duas rodadas anteriores adiadas pela Covid-19. Os gols brasileiros foram marcados por Neymar, aos três minutos do primeiro tempo, após cruzamento de Gabriel Jesus, e Paquetá, no último minuto do confronto.

A tabela

Com a vitória, o Brasil chega a 18 pontos em seis jogos disputados e lidera com folga as eliminatórias, com seis pontos de vantagem para a Argentina, segunda colocada. O Paraguai segue com 7 pontos e aparece na sexta colocação. As duas seleções só voltam a campo pela competição em setembro.

Antes, porém, têm pela frente a disputa da Copa América, prevista para ter início no próximo domingo, dia 13 de junho, com partida brasileira caso não aconteça nenhuma mudança. A previsão é que a Seleção enfrente a Venezuela, às 18h, no Mané Garrincha, pela primeira rodada. Já o Paraguai começa no torneio na segunda-feira, às 21h, contra a Bolívia, no Olímpico, em Goiânia.

Gol no início e no fim

A partida começou agitada no Defensores del Chaco. Aos três minutos, Gabriel Jesus foi lançado na lateral direita e cruzou na área. Richarlison não alcançou a bola, mas Neymar aproveitou a sobra para abrir o placar. A resposta do Paraguai veio minutos depois, aos 7, com Alderete chutando forte da intermediária e obrigando Ederson a fazer grande defesa. Depois de um início intenso, o confronto acabou ficando mais truncado e menos movimentado. Mas antes do fim da primeira etapa, Richarlison foi lançado na frente e mandou para a rede. Mas o gol foi anulado por impedimento após o bandeirinha marcar a irregularidade, que foi confirmada pelo VAR.

O Brasil voltou para o segundo tempo com Paquetá no lugar de Fred. E levou um susto aos dois minutos com Gustavo Gómez subindo mais que todo mundo após cobrança de lateral na área. Mais uma vez, o goleiro Ederson fez a defesa. Após a chance paraguaia, porém, quem acumulou chances perdidas foi a equipe de Tite, que teve a oportunidade de ampliar com Marquinhos e Neymar. Com uma crescente adversária, o técnico brasileiro fez mais mudanças e mandou Firmino, Gabigol e Everton Cebolinha para campo. Porém, após algumas tentativas paraguaias, quem voltou a marcar foi a Seleção: Paquetá recebeu assistência de Neymar e ampliou a vitória por 2 a 0, no último minuto.

Fim do jejum

Com o resultado, o Brasil quebrou um jejum de 35 anos sem vencer o Paraguai em Assunção. A última vitória brasileira na capital paraguaia aconteceu em 1985, quando a Seleção venceu por 2 a 0, com gols de Zico e Casagrande.

Fred suspenso

A seleção brasileira só voltará a campo pelas eliminatórias em setembro, contra o Chile, mas desde já tem um desfalque confirmado. Na partida contra o Paraguai, nesta terça-feira, o volante Fred recebeu o segundo cartão amarelo na competição e terá de cumprir suspensão. O jogador já havia sido amarelado na última partida, contra o Equador, na última sexta-feira.

Neymar iguala Zico e Romário

Com o gol marcado, Neymar igualou a marca de Zico e Romário como maior artilheiro da seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Todos do trio têm 11 gols cada. Kaká, Luís Fabiano, Ronaldo e Tostão aparecem logo na sequência da estatística, com dez gols cada.

