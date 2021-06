Divulgado pelo Inep o resultado de pedidos de isenção de taxa no Enem

O coordenador do Samu, médico Pedro Pascoal, se posicionou em relação as críticas proferidas pelo Sindicato dos Médicos do Acre em relação à situação denunciada por meio de uma nota. A entidade médica, por meio de seu vice-presidente, Rodrigo Santiago, afirma que o SAMU cancelou o apoio que vinha sendo dado ao Alto Acre.

Procurado pelo ac24horas, Pedro Pascoal contestou a acusação. “Acho que é um entendimento errôneo do Dr. Rodrigo. O Samu de Brasileia possui apenas uma ambulância de suporte básico. O que aconteceu foi que por causa do surto de dengue e o aumento do fluxo migratório que sobrecarregou o Hospital de Brasileia nós disponibilizamos uma outra ambulância, mas acordado de que o transporte de pacientes seria feito com a equipe deles”, diz Pascoal.

O coordenador do Samu afirma ainda que a ambulância de suporte avançado vai ficar na região para atender os municípios do Alto Acre.

“Inclusive essa ambulância de suporte avançado que está lá, vai ficar para atender os pacientes de Xapuri, Assis Brasil e Epitaciolândia com escala feita pelo Hospital Raimundo Chaar.